Globe Theatre a Roma, crollo di una parte della struttura: 12 feriti

Paura al Globe Theatre di Roma, il teatro all’interno di Villa Borghese, dove nel primo pomeriggio di giovedì 22 settembre 2022 una scala è crollata al termine di uno spettacolo per le scolaresche causando il ferimento di alcuni studenti. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze che li hanno trasportati negli ospedali più vicini.

Crollo al Globe Theatre di Roma

I ragazzi, tutti tra i 15 e i 18 anni e iscritti all’istituto Saffo di Roseto degli Abbruzzi, si erano recati al teatro per vedere il Macbeth con la regia di Daniele Salvo. Secondo le prime informazioni, lo spettacolo era appena terminato e gli alunni stavano uscendo dalla struttura quando, all’improvviso, una parte della struttura ha ceduto facendo precipitare una quindicina di loro. Questo il racconto della docente Chiarina Maggitti a Repubblica: «Stavamo uscendo ed è ceduta una scalinata. Gli alunni sono caduti tra le travi da un’altezza di circa tre metri, dal terzo al secondo piano».

In totale sono rimaste ferite dodici persone, tra cui cinque adulti e sette ragazzi, che i sanitari del 118 hanno prontamente soccorso e trasportato all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, al Policlinico Gemelli, al San Giovanni, al Pertini e all’Umberto I. Tutti hanno riportato patologie traumatiche e sono codici rossi per la dinamica dell’evento, ma nessuno è in pericolo di vita.

Il sindaco: «Accertare le responsabilità»

Oltre al personale medico sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, con un’autoscala, un carro sollevamento e un carro crolli, e i tecnici per le analisi necessarie a chiarire perché la porzione della struttura abbia ceduto. Una prima ricostruzione in tal senso l’ha fornita il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Prima di una conferenza in Campidoglio, costui ha dichiarato che «sembra si siano sganciate le piastre di tenuta della rampa». Dispiaciuto per i ragazzi, ha aggiunto che il Globe verrà dichiarato inagibile per un tempo ancora non determinabile e che occorrerà accertare le responsabilità del crollo. A maggio del 2021 era stato eseguito un intervento di monitoraggio necessario a ottenere l’agibilità concessa a giugno 2021 e le nuove verifiche erano previste per l’estate del 2023.