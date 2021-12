Globe Soccer Awards: da Bonucci a Chiellini chi sono gli italiani in corsa

Il 27 dicembre all’Armani Hotel di Dubai si consegneranno i Globe Soccer Awards 2021. Si tratta della dodicesima edizione del premio, assegnato dal 2010, e anche l’Italia farà la sua parte con tanti candidati, sebbene nessuno come miglior giocatore dell’anno. In quest’ultima categoria, la principale, a contendersi il premio saranno Benzema, Lewandowski, Mbappè, Messi, Cristiano Ronaldo e Salah. Fuori dalla rosa dei sei nomi il regista Jorginho, nonostante la vittoria di Champions League ed Europeo, oltre al terzo posto in classifica al Pallone d’Oro.

Globe Soccer Awards 2021: chi sono gli italiani in corsa nelle varie categorie

I Globe Soccer Awards, però, contano ben 12 categorie e l’Italia è presente in sei di esse, con sette nomi diversi. In corsa per miglior portiere non poteva mancare Gigio Donnarumma. Già premiato miglior giocatore di Euro 2020, l’estremo difensore del Paris Saint Germain se la vedrà con Thibaut Courtois, Emiliano Martinez, Edouard Mendy e Manuel Neuer. Il voto popolare ha poi scelto due centrali difensivi di Juventus e nazionale nei sei nomi che andranno a contendersi il premio di miglior difensore: Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Con loro Alexander Arnold, Azpilicueta, Dias e Rudiger. Ovviamente l’Italia andrà a giocarsi il premio come miglior nazionale grazie alla vittoria a Euro 2020, con Argentina, Brasile, Francia e Marocco, così come figura il nome di Roberto Mancini tra i nominati a miglior allenatore dell’anno. Il ct azzurro se la vedrà con Didier Deschamps, Hansi Flick, Pep Guardiola, Lionel Scaloni e Thomas Tuchel. Infine, due italiani anche tra i candidati a miglior direttore sportivo e miglior agente: Piero Ausilio, ds dell’Inter, e Federico Pastorello. Nel 2017 fu premiato anche Francesco Totti con il premio alla carriera. Prima di lui anche Del Piero, Inzaghi e Pirlo.

Globe Soccer Awards 2021: come funzionano le candidature

Rispetto agli altri, i Globe Soccer Awards sono premi particolari perché a scegliere i nominati sono soltanto i tifosi di tutto il mondo. Oltre 200 i paesi coinvolti e 5 milioni gli appassionati che hanno votato nelle scorse settimane. Adesso, ufficializzate le nuove nomination, si aprirà una nuova votazione che permetterà di stilare la classifica finali. Si potrà votare fino al 20 dicembre e poi toccherà a una giuria dare l’ultima valutazione. Ecco l’elenco delle candidature: