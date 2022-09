17enne dall’Ucraina vince un premio da 100mila euro con un drone anti-mine

Si chiama Igor Klymenko, è originario dell’Ucraina, ha 17 anni e ha appena vinto il Global Student Prize 2022, un premio da 100mila dollari. Il giovane ha ricevuto il riconoscimento dopo aver battuto oltre 7mila concorrenti da tutto il mondo, provenienti da 150 Paesi, grazie alla sua creazione. Si tratta di un drone rilevatore di mine, un quadcopter in grado di scovarle, ideato nonostante la guerra e con un duro lavoro durato ben 8 anni. Igor all’inizio della guerra si è rintanato in una casa in campagna insieme ad altre otto persone e lì ha perfezionato la sua creazione. Adesso il premio, ricevuto alla conferenza Clinton Global Initiative, evento parallelo dell’Assemblea Generale dell’Onu.

Il drone di Igor rileva le mine e invia le coordinate

Il drone quadcopter ideato da Igor funziona perfettamente e con un margine d’errore minimo. In Ucraina ha già ricevuto due brevetti ufficiali e potrebbe già essere utilizzato per rilevare sia le mine anti-uomo sia quelle anti-carro. Il quadcopter, infatti, sorvola e individua gli esplosivi che, non toccati, non esplodono. Contestualmente invia le coordinate della posizione della mina, con massimo 2 centimetri di differenza. Ma non è finita perché Igor già sta pensando a come migliorare ulteriormente il sistema. Verrà aggiunto uno spruzzatore di vernice per contrassegnare la mina stessa, in modo tale da renderla visibile anche da terra. E il denaro del premio sarà utilizzato in tal senso, per sviluppare nuove caratteristiche della tecnologia anti-mine.

Sunny Varkey: «Istruzione cruciale per un domani migliore»

Il progetto di Igor è nato nel 2014 e oggi, nel 2022, ha trovato il suo traguardo. Soddisfatto anche il fondatore della Varkey Foundation, Sunny Varkey: «Faccio le mie più calorose congratulazioni ai finalisti di quest’anno. Le loro storie sono una testimonianza del ruolo cruciale che l’istruzione gioca nella costruzione di un domani migliore per tutti noi. È la chiave per risolvere le più grandi sfide dell’umanità, dalla guerra e dai conflitti ai cambiamenti climatici fino alla crescente disuguaglianza. Con lo scadere del tempo per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile, è più importante che mai dare la priorità all’istruzione in modo da poter affrontare il futuro con fiducia».