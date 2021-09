Ventiquattro ore, sei continenti diversi, ma un solo obiettivo: salvare il pianeta. Stasera, a partire dalle 19 su Sky Uno e dalle 20,15 in chiaro su Tv8, sarà trasmesso il Global Citizen Live, concerto-evento che vedrà la partecipazione delle più grandi star della musica mondiale. Il live sarà trasmesso integralmente sul canale pay di Sky Uno, mentre su Tv8 si protrarrà “solo” fino alle 6 del mattino di domani 26 settembre. Gli highlights andranno invece in onda su Sky Nature martedì 28 alle 18,15.

Un evento incredibile, dalla portata simile al Live Aid del 1985 e del Live 8 del 2005, che intende portare l’attenzione del mondo sul disastro ambientale che sta colpendo il nostro pianeta. A sostegno del live, realizzato da Global Citizen in collaborazione con le più grandi organizzazioni no-profit del mondo, si sono pronunciati 35 leader di governo tra cui il premier italiano Mario Draghi, il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

Global Citizen Live, i temi e gli obiettivi dell’evento stasera 25 settembre 2021 su Tv8

Molteplici gli obiettivi. Innanzitutto chiedere ai paesi più ricchi di mantenere la promessa di stanziare 100 milioni di dollari all’anno per soddisfare le esigenze ambientali e climatiche della Terra. Si cercherà inoltre di convincere la cittadinanza americana a sollecitare il proprio governo circa l’approvazione del più vasto disegno di legge sulla tutela nella storia del Paese, mettendo gli Usa in condizione di ridurre le proprie emissioni del 50 per cento entro il 2030. Verrà chiesto ai membri del G7 e a tutti i miliardari del mondo di mettere fine alla fame nel mondo, stanziando almeno 6 miliardi per fornire un pasto alle 41 milioni di persone a rischio.

Il tutto senza dimenticare l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. I paesi del G7 e dell’Europa saranno destinatari della richiesta di mettere a disposizione milioni di dosi per i Paesi più bisognosi, appoggiando la proposta del Sudafrica e dell’India di rinunciare alla proprietà intellettuale sulla produzione di vaccini.

Maneskin, Bocelli e tutti gli artisti in scaletta al Global Citizen Live oggi 25 settembre 2021 su Tv8

Come detto, in 24 ore di musica gli artisti si esibiranno da palcoscenici distribuiti in tutti i continenti. In America saranno allestiti due stage, al Central Park di New York e al Greek Theatre di Los Angeles, mentre l’Europa sarà protagonista con Parigi e Londra. Presenti anche il Sud America con Rio de Janeiro, l’Africa con Lagos, l’Asia con Mumbai e l’Australia con Sydney.

New York e LA, i live dagli Stati Uniti

Leggendo la line up non si può non emozionarsi. Dal palco di New York spazio alle performance delle popstar Camila Cabello, Jennifer Lopez e Lizzo. Accanto a loro sbarcherà il rock dei Coldplay, il talento di Billie Eilish, oltre a Shawn Mendes, Burna Boy, Cyndy Lauper, Alessia Cara, Jon Batiste e Lang Lang. Non è da meno la scaletta della West Coast: qui saliranno sul palco infatti artisti del calibro di Stevie Wonder, Adam Lambert (di recente visto spesso sul palco con i Queen), Demi Lovato, Ozuna e Luimineers. A loro si intervalleranno Chloe x Halle, H.E.R., One Republic e 5 Seconds of Summer.

Parigi e Londra, in Europa ci sono i Maneskin

Guardando al nostro continente, in risalto c’è l’orgoglio italiano dei Maneskin. La band romana, vincitrice del Festival di Sanremo e dell’Eurovision, condividerà il palco di Parigi al Campo di Marte con artisti di fama leggendaria. Basti pensare che in territorio transalpino suoneranno Sir Elton John, Ed Sheeran, Black Eyed Peas, Christine and the Queens e Doja Cat. Accanto a loro spazio a Angélique Kidjo, Charlie Puth e Fatma Said.

Poteva mancare Londra? La capitale inglese, celebre già nell’85 per aver ospitato il Live Aid con Queen e Who, sarà protagonista anche oggi con performance uniche. Qui suoneranno infatti Duran Duran, Kylie Minogue, Nile Rodgers e Chic e Rag’n’Bone Man, oltre a probabili altre sorprese non ancora annunciate.

Lagos, Rio e Mumbai, c’è posto per tutti

Meno noti al pubblico mainstream, ma sicuramente capaci di trasmettere energia e vigore sono gli artisti che si esibiranno nei restanti palcoscenici. Da Lagos, in Nigeria, spazio per Femi Kuti, Davido, Tiwa Savage e Made Kuti, mentre Rio si animerà con le voci di Alok, Mart’nália, Criolo, Liniker, Tropkillaz e Mosquito. Mumbai infine ospiterà Aastha Gill, Ajay Atul, Amit Trivedi, Badshah, Nikhita Gandhi, Tanishk Bagchi, Yasser Desai e Zara Khan.

Da Bocelli ai BTS, tanti contributi da tutto il mondo

Oltre a tutti questi, il Global Citizen Live includerà anche performance di diversi artisti da tutto il mondo. Andrea Bocelli si esibirà dalla Toscana, mentre la celebre boy band sudcoreana BTS canterà da Seoul. E ancora, i Green Day suoneranno da Los Angeles, Keith Urban e Ricky Martin da diverse location di Las Vegas, Lorde e My Morning Jacket da altre aree di New York. Ci saranno anche i Metallica, in diretta da Louisville, Sho Madjozi e Muzi da Johannesburg, Stormzy e Camilo da Madrid e Lali da Buenos Aires.

Direttamente dalla foresta Amazzonica, infine, le popolazioni indigene del Brasile, rappresentate dal Capo Mapu degli Huni Kuin, Aldeia Mutum degli Yawanawa, e Owera (Kunumi MC) dei Guaranì del Brasile si presenteranno sul palco con Alok per l’anteprima di un progetto intento a offrire una vetrina sulla condizione delle popolazioni indigene, ricordando difficoltà e problemi.