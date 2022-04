Gli Eredi della Terra, stasera su Canale 5: trama, cast e anticipazioni della seconda puntata

Nonostante gli ascolti deludenti del debutto, Canale 5 prova a dare un’altra chance alla miniserie Gli Eredi della Terra, in onda questa sera, domenica 24 aprile 2022 alle 21.25. Diretto da Jordi Frades, il sequel de La Cattedrale del Mare si ispira all’omonimo romanzo del noto scrittore spagnolo Ildefonso Falçones e racconta la storia dei travagliati anni del Concilio di Costanza e di una Barcellona che rivive sul piccolo schermo attraverso le storie di una società popolata da nobili corrotti ed estranei a sacrifici, onestà e affetti personali.

Gli Eredi della Terra: cosa sapere sul secondo appuntamento in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

Gli Eredi della Terra: la trama

Ambientata a Barcellona nel 1387, la serie ruota attorno alla chiesa di Santa Maria del Mar e, soprattutto, al personaggio di Hugo Llor, un giovane ragazzo che trascorre buona parte del suo tempo per strada, passeggiando tra i cantieri navali. Ha un sogno che vorrebbe tanto realizzare: diventare un costruttore di navi. Sin dall’infanzia, tuttavia, la sua strada sembra lastricata di ostacoli: abbandonato dalla madre, obbligata ad allontanarsi da lui, e costretto a crescere da solo, dovrà barcamenarsi per tutta la vita tra l’ambizione di raggiungere il traguardo tanto desiderato e l’accanimento della famiglia Puig, che lo trasforma nel bersaglio di una vendetta covata per anni. A dargli un barlume di speranza ci penserà Arnau Estanyol, amministratore della cattedrale e probiviro della città che, fino agli ultimi giorni di vita, diventerà per lui un fidato mentore e farà di tutto per aiutarlo a non perdere la bussola.

Gli Eredi della Terra: il cast

Nel cast del period drama spagnolo figurano alcuni dei volti più noti della fiction iberica. Tra questi, Michelle Jenner (Isabel), David Solans (Hugo Llor da giovane), Yon González (Hugo Llor da adulto), Aitor Luna (Arnau Estanyol), Elena Rivera (Caterina Llor), Aria Bedmar (Mercè) e Rodolfo Sancho (Bernal Estanyol).

Gli Eredi della Terra: le anticipazioni della seconda puntata

Nel primo dei tre episodi, Hugo si prende cura di Mercè, una bambina appena nata e, con l’aiuto del suo schiavo Barcha, riesce a conquistare importanti riconoscimenti nel mondo del vino, fino a essere nominato direttore della cantina di Roger Puig, uno dei responsabili dell’omicidio di Estanyol. Dopo aver superato il dolore causato dalla perdita di Dolca, il giovane inizia una relazione con Regina, incurante del fatto che lei sia già sposata e lui sia promesso alla figlia dell’oste. Nel secondo e nel terzo, invece, Llor passa informazioni a Bernat per cercare di rovinare Roger Puig grazie all’aiuto di Regina. La donna, tuttavia, pare voler giocare sporco e arriva a minacciare il ragazzo: se sposerà la figlia del proprietario della taverna, rivelerà a tutti il suo tradimento nei confronti dei Puig. Intanto, attraverso una serie di sotterfugi, riesce a ottenere un lavoro come serva della moglie dell’imprenditore, un dettaglio che la rende, agli occhi dell’amante, ancora più pericolosa.

Gli Eredi della Terra: dove guardare la serie

Oltre che sul canale 5 del digitale terrestre e 105 di Sky, Gli Eredi della Terra è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.