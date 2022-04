Gli Eredi della Terra, stasera su Canale 5: trama, cast e anticipazioni sulla serie

Dopo il successo della miniserie La Cattedrale del Mare, Canale 5 propone ai telespettatori il sequel, Gli Eredi della Terra, in onda a partire da stasera, domenica 17 aprile 2022 alle 21.25. Il period drama spagnolo, diretto da Jordi Frades, prodotto da Netflix, Atresmedia Televisión e Diagonal Televisión e ispirato all’omonimo romanzo di Ildefonso Falçones, si articola in tre appuntamenti. Al centro del racconto un’affascinante Barcellona negli anni irrequieti del Concilio di Costanza, descritta attraverso le storie di una società vivace ma dominata da una nobiltà viziata e corrotta, nella quale ha la meglio chi desidera una vita senza sacrifici, affetti e rettitudine.

Gli Eredi della Terra: cosa sapere sulla serie tivù in onda da stasera su Canale 5 alle 21.25

Gli Eredi della Terra: la trama

Siamo a Barcellona, nel 1387, nel pieno del Concilio di Costanza e Aranu Estanyol, ormai anziano, ricopre il doppio ruolo di amministratore del Piatto di Santa Maria del Mar e probiviro della città. Dopo tanti stravolgimenti, la vita sembra aver finalmente regalato a lui e alla moglie un equilibrio. La pace conquistata a fatica, tuttavia, non è destinata a durare: la morte del Re Pietro, infatti, scombina le carte e mette sottosopra la città spagnola. Il Principe Giovanni, suo successore, sale al potere e, con lui, i Puig non si lasciano scappare l’occasione di mettere in atto la loro sanguinosa vendetta. Nessuno osa ribellarsi, fatta eccezione per Hugo Llor, un ragazzo adolescente che, in Arnau, ha trovato un mentore e un mecenate. Col passare degli anni, quel 12enne diventa uomo e continua a coltivare il suo sogno: diventare un costruttore di navi. Tuttavia, la furia di Puig non avrà tregua, trasformandolo nel bersaglio di un accanimento covato per anni.

Parte il figlio e se ne adotta un altro, ma la storia può ribaltarsi in un attimo 🔥⚔️ "Gli eredi della terra" arriva in prima serata su #Canale5, da domenica 17 aprile! pic.twitter.com/7HtoJB1miE — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) April 14, 2022

Gli Eredi della Terra: il cast

Nel cast de Gli Eredi della Terra troviamo Aitor Luna (Arnau Estanyol), Michelle Jenner (Isabel), David Solans (il giovane Hugo Llor), Yon González (Hugo Llor da adulto), Elena Rivera (Caterina Llor), Rodolfo Sancho (Bernat Estanyol) e Aria Bedmar (Mercè).

Gli Eredi della Terra: tutte le anticipazioni sulla prima puntata

Nel primo dei due episodi della serata, Hugo Llor, ragazzo di umili origini e figlio di un uomo che ha perso la vita in mare, riesce a trovare lavoro nei cantieri navali grazie all’intercessione del suo mentore Arnau Estanyol, l’uomo più ricco della città. La sua ambizione di diventare costruttore navale, tuttavia, si scontrerà presto con l’amara realtà. Il giovane assisterà all’assassinio di Estanyol, mentre Bernat, il figlio, si prepara per subentrare al padre. Ma, fallito il tentativo di vendicarne la morte, finisce in carcere.

Nel secondo, invece, Llor si innamora della figlia di Jucef, Dolca che, nonostante sia fidanzata, gli si concede. Intanto, in città la folla cristiana attacca gli ebrei, uccidendo chiunque capiti sul loro cammino. Tra le vittime degli assalti, c’è anche la ragazza, uccisa da Perro Calvo, nemico di Hugo. Che, nel frattempo, ha iniziato a dedicarsi ai vigneti, grazie a un lavoro come assistente di Mahir, un viticoltore che gli insegnerà tutti i segreti del vino.