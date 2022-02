Gli anni più belli stasera su Rai1: trama, cast e curiosità sul film di Gabriele Muccino

Gabriele Muccino dirige Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti in Gli anni più belli, in onda stasera 23 febbraio alle 21,25 su Rai1. Una storia di quattro amici uniti da un legame di oltre 40 anni che ha permesso loro di attraversare ogni difficoltà. Nel cast anche Claudio Santamaria e la cantante salentina Emma Marrone, al suo esordio nel ruolo di attrice. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Gli anni più belli, trama e cast del film stasera 23 febbraio 2022 su Rai1

La trama di Gli anni più belli ruota attorno a quattro amici, Giulio (Pierfrancesco Favino), Paolo (Kim Rossi Stuart), Gemma (Micaela Ramazzotti) e Riccardo (Claudio Santamaria). Legati da 40 anni di solida amicizia, i quattro hanno vissuto assieme tutti i momenti più importanti della loro vita, dall’adolescenza all’età adulta. La loro esistenza però si intreccia inevitabilmente con il contesto sociale e storico in cui si svolge, diventando così simbolo e conseguenza di ciò che l’Italia e l’Europa hanno affrontato a partire dagli anni Ottanta. Dalla caduta del Muro di Berlino a Mani Pulite, fino alla discesa in politica di Silvio Berlusconi e l’attacco terroristico alle Torri Gemelle, sono tanti i grandi momenti storici che su susseguono nel film.

Quando la vita li allontana per indirizzarli verso strade diverse, i quattro non si dimenticano l’un l’altro e, dopo tanti anni, riescono nuovamente a ritrovarsi. Sarà occasione per raccontare le loro esperienze personali e arricchire il gruppo, trovando conforto per rivivere i momenti più duri, tra cui le delusioni di Paolo e i rimpianti di Giulio. Nel cast anche Nicoletta Romanoff e Jacopo Maria Bicocchi.

Gli anni più belli, qualche curiosità sul film di Gabriele Muccino

Il film Gli anni più belli segna l’esordio come attrice di Emma Marrone, già nota per le sue performance sui palcoscenici musicali di tutta Italia. Voluta fortemente da Gabriele Muccino, ha poi continuato il suo sodalizio con lui nella serie A casa tutti bene, sbarcata recentemente sui canali Sky Cinema. Non è però l’esordio assoluto sul grande schermo, che aveva già interpretato se stessa nel film di Luca Miniero Benvenuti al Nord. Restando in campo musicale, la colonna sonora del film è invece opera di Nicola Piovani, già premio Oscar per la soundtrack di La vita è bella di Roberto Benigni. Il titolo del film invece riprende l’omonima canzone che Claudio Baglioni ha scritto proprio per il lungometraggio.

Gli anni più belli uscì al cinema il 13 febbraio 2020 e rappresenta l’ultimo progetto italiano a sbarcare in sala prima dello scoppio della pandemia. Nonostante il lockdown e la conseguente chiusura delle sale, il progetto tornò nuovamente nei cinema nel luglio dello stesso anno, facendo anche da apripista per il ritorno dei film sul grande schermo dopo i lunghi mesi di blocco. Di recente, il regista Muccino ha espresso il suo orgoglio di vedere l’opera sui canali Rai. «È uno dei film che amo di più», ha postato su Instagram assieme a una clip del film.