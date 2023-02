Glamping d’inverno: cinque mete per rilassarsi immersi nella natura

Contatto diretto con l’ambiente, ma con tutti i comfort di un’ospitalità stellata. È il glamping, che si può provare anche in inverno. Se vi tenta l’idea di staccare la spina in uno chalet dal tetto trasparente, in una yurta, tenda tipica dei nomadi asiatici, in una struttura che fluttua a bordo di un lago, Tag43 ha selezionato cinque località dalle Alpi al Litorale campano, passando per il Torinese, gli Appennini parmensi e la Maremma.

Dolomiti sotto le stelle

Uno scorcio da cartolina quello che abbraccia il lago di Dobbiaco, in Alta Pusteria, al confine con il Parco Naturale delle Tre Cime. Lo specchio d’acqua è un gioiello vicino al quale, durante la Seconda Guerra Mondiale, sono state costruite strutture difensive che rientrano nel più complesso sistema del Vallo Alpino. A poco più di 1.100 metri d’altitudine, questo angolo di montagna vanta un percorso ad anello di quattro chilometri e mezzo che permette di immergersi nella natura. E se non bastasse godersi le Dolomiti di giorno, ci sono alloggi che consentono di ammirare il cielo notturno, stando comodamente sdraiati nel letto: gli Skyview chalet sono delle costruzioni futuristiche, dei glass cube con un soffitto in vetro che “scompare”. (www.skyview-chalets.com).

L’esperienza della yurta nel Torinese

A Gassino Torinese, borgo a 20 chilometri da Torino, è possibile alloggiare nelle yurte, dimore caratteristiche della Mongolia, tende in feltro di pecora e tessuti naturali su sostegni lignei, con bagno in legno direttamente collegato e dotato, in questo caso, di doccia jacuzzi. Il plus? La vista sulle Alpi Torinesi e sulla città da una magnifica terrazza panoramica, circondata dal verde. E l’opportunità di avvistare volpi, tassi, scoiattoli, rapaci e tanti altri uccelli. Le yurte sono illuminate da lampade a basso consumo, dai toni morbidi, riscaldate da stufe a legna, dotate di saponi vegetali e pulite solo con detersivi ecofriendly: sono insomma spazi accoglienti, in cui rilassarsi facendo yoga, meditazione, discipline olistiche. (ecobnb.it).

Immersi nella natura a Borgo val di Taro

Arrivano direttamente dalla Mongolia le “casette” in cui pernottare a Borgo val di Taro, in provincia di Parma. In un angolo di Appennino, al confine con la Liguria e la Toscana, è stato ricreato un fazzoletto mongolo: le nove yurte, con il tetto che digrada dolcemente, sono rialzate su pedane in legno e contano interni coloratissimi riscaldati a legna. Dal fascino orientale, che richiama il peregrinare dei popoli nomadi in Asia, sono ideali per osservare il paesaggio. Se la sera capita di veder passare dei caprioli, durante il giorno gli ospiti di Ca’ Cigolara possono muoversi fra gli animali della fattoria, dai cavalli ai muli alle mucche, passando per capre, maiali, conigli, galline. Tutti rigorosamente allevati in modo biologico. Per una pausa che segue solo i ritmi della terra. (cacigolara.it).

Relax green in Maremma

Nel verde della Maremma una dogana del Seicento, che segnava il confine fra il Granducato toscano e lo Stato pontificio, è diventata un esempio di e-glamping: l’agriturismo biologico sfrutta solo energia proveniente da fonti rinnovabili, le acque reflue sono usate per l’irrigazione dell’area agricola, la struttura all’interno di un casale storico è totalmente ecocompatibile. Tutto qui? No, perché fra i servizi proposti ci sono yoga, bagni di Gong, antichi massaggi sonori, e il floating nella vasca di deprivazione sensoriale. Insomma, Sant’Egle di Sorano dà l’opportunità di vivere il territorio con un approccio lento, rispettoso, attraverso esperienze sensoriali, ma godendo di comfort luxury. (ecobnb.it).

Farsi cullare dal lago sul Litorale Domizio

Sembra disegnato il paesaggio del Litorale Domizio. Oggi il tratto di costa bassa e sabbiosa, fra le province di Napoli e Caserta, vanta alcune aree di ritrovata bellezza: nella zona protetta dei Laghi Nabi si snodano pontili fluttuanti con angoli relax in cui fare meditazione. Fanno quindi capolino i lodge che galleggiano sull’acqua e le tende a bordo lago con vasca idromassaggio. Si tratta di alloggi inseriti con armonia nell’habitat circostante, ma dotati di tutte le comodità per coccolarsi, dalla jacuzzi ai letti king size alle vetrate sul panorama. (www.laghinabi.it).