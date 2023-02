Il giustiziere della notte stasera su Rai2: trama, cast e curiosità sul film

Stasera 23 febbraio, alle 21.25 su Rai2, andrà in onda Il giustiziere della notte, film del 2018 con Bruce Willis e Vincent D’Onofrio. Remake del cult Anni ’70 con Charles Bronson, segue un chirurgo di Chicago che vive un’esistenza tranquilla nella sua città, dividendosi fra lavoro e famiglia. Quando quest’ultima è vittima di un agguato in casa, decide di farsi giustizia da sé, non confidando nell’aiuto della polizia. Nel cast Elisabeth Shue, Camila Morrone e Dean Norris, l’agente Schrader di Breaking Bad. Alla regia Eli Roth, maestro dell’horror che ha diretto anche Cabin Fever e Hostel. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Il giustiziere della notte, trama e cast del film stasera 23 febbraio 2023 su Rai2

Protagonista de Il giustiziere della notte è Paul Kersey (Bruce Willis), chirurgo in un ospedale di Chicago, che vive assieme alla moglie Lucy (Elisabeth Shue) e alla figlia Jordan (Camila Morrone). Sperando di evitare la violenza della città cui assiste continuamente nelle ore di lavoro all’ospedale, ha scelto di comprare una casa in periferia, all’interno di un quartiere residenziale. Una notte, però, il suo idillio di pace è destinato a sparire. Tre malviventi irrompono per una rapina, ma qualcosa va storto e nella concitazione uccidono la moglie e feriscono gravemente la figlia di Paul. L’evento ha gli effetti di una scintilla che scatena in lui una rabbia a lungo repressa, tanto da convincerlo a trovare di persona gli assassini per consegnarli alla giustizia.

Pensando continuamente alle tante vite spezzate e rovinate dalla criminalità di Chicago, decide di farsi giustizia da solo e difendere tutti coloro che le forze dell’ordine non sembrano in grado di difendere. La sua prima impresa però finisce in rete grazie a un filmato amatoriale di un testimone, che diventa presto virale sui social network. Inizia così a condurre una doppia vita che di giorno lo vede nei panni di un tranquillo e stimato medico, mentre di notte in quelli di uno spietato vigilante a caccia di malviventi. La nuova attività lo renderà da un lato un eroe per i cittadini, dall’altro un fuorilegge ricercato dalla polizia.

Il giustiziere della notte, qualche curiosità del film stasera 23 febbraio 2023 su Rai2

Il film con Bruce Willis è un remake del cult omonimo del 1974 che vedeva protagonista Charles Bronson, a sua volta adattamento del romanzo originale di Brian Garfield di due anni prima. Eli Roth ha realizzato ciò che già molti prima di lui avevano tentato di fare, senza successo. Nel 2006, il primo ad interessarsi alla storia fu Sylvester Stallone con l’intenzione non solo di interpretare il protagonista, ma anche di dirigere le scene. Rinunciò però molto presto per divergenze creative con la produzione. Sei anni dopo toccò a Joe Carnahan, che pensò a Liam Neeson e Frank Grillo per le parti principali. Nuovi contrasti fecero tramontare anche questo progetto dopo appena un anno di lavoro. Prima di Bruce Willis, Benicio del Toro fu in lizza per il ruolo principale, ma nel 2016 Paramount ingaggiò definitivamente la star di Die Hard.

Sebbene sia un remake, Il giustiziere della notte presenta una netta differenza con il cult Anni ’70. In quel caso l’azione si svolgeva a New York, allora capitale del crimine americano, mentre qui il personaggio si muove per le strade di Chicago che tra 2016 e 2017 ha stabilito un record di violenza e omicidi fra tutti gli Stati del Nord America. Per preparare al meglio sceneggiatura e cast, Eli Roth ha trascorso diverso tempo con investigatori e agenti della polizia dell’Illinois, imparando la vita sul campo. Importante consulenza è stata anche quella di Chance the Rapper, artista classe 1993, che ha parlato con il regista della vita di strada a Chicago, pur non collaborando poi in prima persona per il film.