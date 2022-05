Giustizia per tutti, stasera su Canale 5 la serie con Raoul Bova: trama e cast

Una nuova serie drama sui canali Mediaset. Stasera 18 maggio, alle 21,40 su Canale 5, Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales saranno protagonisti di Giustizia per tutti che, in tre puntate, racconterà la storia di Roberto. Fotografo illustre di Torino, finisce ingiustamente in carcere con l’accusa di omicidio della moglie, stimato avvocato del capoluogo piemontese. Continuando a professarsi innocente, fa di tutto per uscire di galera e recuperare il rapporto con sua figlia. Nel cast Anna Favella, Giulia Battistini e Francesca Vetere. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e Infinity.

Giustizia per tutti, trama e cast della serie da stasera 18 maggio 2022 su Canale 5

La trama della prima puntata

Roberto Beltrami, illustre fotografo di Torino, è in carcere per l’omicidio della moglie Beatrice, noto avvocato della città. L’uomo, continuando a professarsi innocente, ha persino studiato Giurisprudenza dietro le sbarre e, dopo 10 anni di detenzione, è riuscito a far riaprire il caso. Un dettaglio, sfuggito a tutti, lo scagiona e può finalmente tornare in libertà. Giustizia per tutti inizia proprio da qui, con Roberto deciso a trovare il vero assassino della moglie. Può ancora contare su Fabio, l’amico di una vita che gestisce una locanda con la moglie Lucia, e sull’avvocato Victoria Bonetto. La donna infatti, da poco subentrata al padre nella guida dello studio legale in cui lavorava anche Beatrice, è rimasta colpita delle abilità di Roberto per ribaltare la situazione nonostante le difficoltà.

Nello studio Bonetto lavorano anche Chiara e Sebastiano, giovani praticanti che presto diventano fedeli collaboratori di Roberto. In lui infatti vedono un mentore in grado di guidarli nella professione poiché conoscitore di trucchi e abilità non citate nei libri. In parallelo, Roberto però ha un altro grande obiettivo: riconquistare il rapporto con la figlia Giulia. La ragazza ha sempre creduto nella colpevolezza del padre, pertanto nel primo incontro fatica a metabolizzare la nuova realtà dei fatti. Oggi 19enne, vive con la zia Daniela, sorella gemella di Beatrice che l’ha cresciuta come fosse figlia sua. Roberto trova nella cognata, che lavora in Polizia, un nuovo e prezioso alleato, fondamentale per scavare a fondo nelle indagini sulla morte di moglie.

Il cast della serie

La serie Giustizia per tutti ha come protagonista Raoul Bova nei panni di Roberto. La compagna dell’attore Rocío Muñoz Morales veste invece i panni di Victoria Bonetto, mentre Elia Moutamid interpreta l’amico Fabio. Silvia Lorenzo è Lucia, moglie di quest’ultimo, mentre Francesca Vetere veste i panni di Giulia, figlia del protagonista. La ragazza vive con la zia Daniela, cui volto è quello di Anna Favella, che interpreta anche Beatrice. Giulia Battistini e Jacopo Crovella sono rispettivamente Chiara e Sebastiano, i due giovani praticanti dello studio Bonetto.