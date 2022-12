Giuseppe Vannucchi morto a 85 anni: fu uno dei volti storici del TG1

Giuseppe Vannucchi è morto a 85 anni questa mattina, 14 dicembre, nella sua casa di Roma. A dare la notizia per primo è il comune di Prato, che esprime il suo cordoglio al suo ex assessore alla cultura. Vannucchi era «uno dei primi conduttori del Tg1 nella Rai di Bernabei e Agnes, commentatore e presentatore di diversi rotocalchi di approfondimento. Dopo 30 anni trascorsi in Rai, si considerava un giornalista prestato alla politica ed era tornato nella nella sua città impegnandosi in prima linea nell’amministrazione comunale per il restauro e la riapertura di Palazzo Pretorio, chiuso da tempo per problemi strutturali» spiegano dal comune.

Giuseppe Vannucchi morto: la carriera del giornalista del TG1

«Il Comune di Prato esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Vannucchi, avvenuta stamani nella sua casa di Roma. Vannucchi, 85 anni, è stato assessore alla Cultura nella seconda giunta di Fabrizio Mattei dal 1999 al 2002, anno in cui diede le dimissioni. Vannucchi è stato uno dei primi conduttori del Tg1 nella Rai di Bernabei e Agnes, commentatore e presentatore di diversi rotocalchi di approfondimento. Dopo 30 anni trascorsi in Rai, si considerava un giornalista prestato alla politica ed era tornato nella nella sua città impegnandosi in prima linea nell’ammnistrazione comunale per il restauro e la riapertura di Palazzo Pretorio, chiuso da tempo per problemi strutturali. La salma di Vannucchi arriverà a Prato nella tarda mattinata di venerdì 16 dicembre. Il funerale sarà celebrato alle 15, 30 nella chiesa dell’oratorio della Misericordia in via Convenevole» scrive il comune di Prato.

Oltre a essere uno dei primi giornalisti che ha condotto il TG1, Vannucchi si è trovato di fronte agli eventi più importanti della storia contemporanea, quando ancora c’era l’URSS. In più, realizzava anche alcuni approfondimenti sempre nell’ambito del TG1.

Giuseppe Vannucchi, cosa è successo

Vannucchi è venuto a mancare questa mattina nella sua casa. In Rai ha lavorato come dipendente per circa 30 anni, sempre al fianco del servizio pubblico. In tanti lo ricordano perché seguivano il TG della sera.

Aveva lavorato in passato anche per alcuni rotocalchi. La sua sfavillante carriera si era conclusa con la pensione, ma Vannucchi aveva scelto dal 1999 al 2002 di prestare servizio anche come assessore comunale per la cultura a Prato.