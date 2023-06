Giuseppe Tucci picchiato da un buttafuori, dichiarata la morte cerebrale: fermato l’aggressore

Non c’è più nulla da fare per Giuseppe Tucci, 34enne originario di Foggia che nella notte tra sabato e domenica è stato coinvolto in una rissa con un buttafuori a Rimini. Nella giornata di ieri, i medici dell’Ospedale Infermi di Rimini hanno dichiarato la morte cerebrale dell’uomo.

La dinamica dell’incidente di Giuseppe Tucci e la morte cerebrale

È arrivata ieri la triste notizia per Giuseppe Tucci, i medici hanno confermato la sua morte cerebrale. L’annuncio è avvenuto in concomitanza con l’arrivo dei familiari all’Ospedale Infermi di Rimini. Tucci era un vigile del fuoco originario di Foggia che lavorava al distaccamento dell’aeroporto Fellini. I familiari, provenienti dalla Puglia, sono stati accolti dal capo squadra e portati all’ospedale dov’era ricoverato il giovane per tutte le incombenze del caso. Nel frattempo, il buttafuori della discoteca a Rimini che è stato coinvolto nella rissa con Giuseppe Tucci è stato fermato dalle autorità. Non è ancora chiara la dinamica della lite, ma secondo il giornale Rimini Today, il buttafuori avrebbe prima allontanato dal locale il 34enne e poi lo avrebbe picchiato in strada. Ad ogni modo, gli inquirenti, coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani, stanno indagando sulla vicenda e stanno acquisendo le testimonianze di chi era sul posto, cercando anche di visionare le immagini a circuito chiuso riprese dalle telecamere nella zona.

La lite tra il 34enne e il buttafuori

A quanto pare, secondo la versione dei gestori della discoteca riportata da Rimini Today, sembra che Giuseppe Tucci sia arrivato in stato alterato nel locale e abbia iniziato a infastidire alcune ragazze. Per questa ragione, sarebbe intervenuta la sicurezza per allontanarlo dagli altri. Verso le 2 di notte circa, Tucci sarebbe stato fatto uscire da una porta di sicurezza. A quel punto sarebbe scattata la lite ma non è ancora chiaro a cosa abbia provocato il trauma cranico fatale al vigile del fuoco.