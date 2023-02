Giuseppe Spata: film, fidanzata e vita privata dell’attore

Giuseppe Spata è un giovane attore siciliano che ha preso parte ad alcune importanti fiction come La strada di casa 2, un prodotto Rai che ha avuto grande successo nel 2019. Da questa settimana lo vedremo in Fiori sopra l’inferno.

Chi è Giuseppe Spata

Giuseppe Spata è nato a Ragusa nel 1993. Fin da giovanissimo ha mostrato interesse per la recitazione, sogno che ha inseguito trasferendosi a Roma dopo essersi diplomato al liceo artistico.

Ha mosso i primi passi sul palcoscenico frequentando durante gli anni del liceo il “Centro teatro studi-Ragusa”. Dopo il diploma si trasferisce prima a Roma e successivamente a Londra, dove rimane per più di 6 per perfezionare i suoi studi. Dopo aver girato alcuni spot pubblicitari, approda al cinema nel film Soldato Semplice per la regia di Paolo Cevoli.

Tra i film e le serie televisive a cui Spata ha preso parte ci sono La vita promessa e La vita promessa 2, La strada di casa 2, La mossa del cavallo, Come fai sbagli e l’intenso La mafia uccide solo d’estate, il film del 2013 diretto e interpretato da Pif, Pierfrancesco Diliberto.

La vita privata ed il ruolo nei Fiori sopra l’inferno

Molto riservato sulla sua vita privata, le uniche notizie che trapelano sono l’amore per la sua famiglia (è molto legato alla mamma e alla sorella) e la passione per l’arte, il pugilato e gli animali.

Da questa settimana potremo apprezzare Giuseppe Spata nella nuova serie di Rai1 Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia, la fiction tratta dall’omonimo romanzo di Ilaria Tuti con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di Teresa Battaglia, un’esperta profiler colpita dai primi sintomi dell’Alzheimer che non scalfirà, però, il suo piglio investigativo. La Battaglia è in forza alla Polizia di Udine dove è chiamata a dare un volto ad un serial killer insieme alla sua squadra, il poliziotto Marini interpretato da Giuseppe Spata e l’ispettore capo Parisi interpretato Gianluca Gobbi.