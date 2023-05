Giuseppe Saudella morto a 21 anni: il poliziotto è annegato in vacanza a Tenerife

Una notizia che nessuno avrebbe voluto apprendere: Giuseppe Saudella, agente di polizia italiano, è morto a soli 21 anni durante un tragico incidente in mare. Il ragazzo si trovava in vacanza in Spagna con alcuni amici quando è successa la tragedia.

E’ morto in Spagna Giuseppe Saudella

L’agente Giuseppe Saudella, campano, era originario di San Salvatore Telesino: dopo l’arruolamento in polizia, era passato in servizio alla questura di Piacenza da circa due anni, dove era stato impiegato prima nelle pattuglie in strada, alla squadra volanti, e, successivamente, al corpo di guardia dove si trovava attualmente. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava facendo una gita in barca con alcuni amici, quando si sarebbe tuffato in mare senza più riemergere.

Dramma sull’Isola di Tenerife

Il dramma si è consumato durante il weekend scorso: secondo quanto riportato da di chi era con lui, il 21enne pare volesse disincagliare un’ancora che bloccava l’imbarcazione, affittata per l’occasione, ma una volta tuffatosi non ha più fatto ritorno in superficie. Gli amici hanno subito lanciato l’allarme, ma per Giuseppe Saudella non c’è stato nulla da fare. I colleghi della Questura di Piacenza hanno appreso ieri della tragedia. Terminate le questioni burocratiche, la salma rientrerà in Italia per le esequie nel Beneventano dove risiedono i famigliari. Sul sito difesamagazine, l’ultimo saluto a Giuseppe: «I colleghi, gli amici e la famiglia sono scioccati dalla triste notizia. Giunga ai suoi cari il nostro cordoglio in questo momento di dolore. Che la terra ti sia lieve».