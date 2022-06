Giuseppe Pericu, chi era l’ex sindaco di Genova morto a 84 anni

Avvocato, politico, professore universitario ed ex sindaco di Genova, Giuseppe “Beppe” Pericu è morto all’età di 84 anni: vediamo chi era e cos’ha fatto per rilanciare la città che ha amministrato per due mandati consecutivi.

Giuseppe Pericu morto

Diplomatosi al liceo classico Vittorino da Feltre e laureatosi in Giurisprudenza con una tesi in Diritto amministrativo, nel 1994 è stato eletto alla Camera dei Deputati nelle file del Partito Sociale Italiano (Psi). Membro della Commissione speciale Napolitano per la riforma del settore Radio Televisivo e della Commissione Affari Costituzionali, tre anni dopo la sua elezione si è candidato come primo cittadino di Genova vincendo al ballottaggio con il 51,5% dei voti.

Un’amministrazione vincente la sua, tanto che i cittadini lo hanno premiato riconfermandolo per i cinque anni successivi con il 60,3% delle preferenze. “Il nostro scopo è quello di rendere la nostra città vivibile e desiderabile in modo da confortare chi vuole restare e attrarre chi pensa di venire”, diceva prima di dare inizio alla rinascita del capoluogo ligure. Dopo averle fatto ospitare il G8 nel 2001, scelta che ha sempre rivendicato e di cui non si è mai pentito, ha permesso a Genova di essere eletta come capitale europea della Cultura nel 2004 e di farle ottenere il riconoscimento mondiale di Patrimonio Unesco per il sistema dei Palazzo dei Rolli (2007).

Un impegno riconosciuto anche dall’attuale primo cittadino genovese Marco Bucci che lo ha così ricordato: “Illustre avvocato, docente universitario e attuale Presidente dell’Accademia Ligustica, si è lungamente impegnato a servizio della nostra amata città“.

Giuseppe Pericu morto: gli incarichi ricoperti

Membro del Consiglio Nazionale dell’Anci, del Coordinamento dei Sindaci delle Città Metropolitane, della Conferenza unificata Stato-Regioni-Amministrazioni locali, del Comitato delle Regioni dell’Unione Europea nonché del Comitato Esecutivo di Eurocities, Pericu ha fatto anche parte del consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti e di quello di Carige. Nel 2007, ultimo anno della sua permanenza a Palazzo Tursi, ha aderito all’allora appena nato Partito Democratico.