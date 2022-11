Giuseppe Paternò è morto a 99 anni: si era laureato a luglio

È morto questa mattina, 28 novembre, Giuseppe Paternò. Aveva 99 anni. L’uomo aveva deciso di laurearsi da anziano ed era balzato alle cronache, anche nazionali, quando aveva conseguito la triennale nel 2020 in piena pandemia. Poi, nel luglio 2022, era arrivato anche il riconoscimento della magistrale. Il pensionato non era riuscito a laurearsi da giovane, così aveva approfittato della pensione per riprendere questo percorso per soddisfazione personale.

Giuseppe Paternò, il 99enne dottore

Il percorso di studi di Giuseppe era stato Studi filosofici e storici presso l’Università di Palermo. Quando aveva concluso le medie, il padre aveva scelto per lui: la famiglia era povera e in tutto c’erano 7 figli da sfamare. Aveva così iniziato a lavorare, senza prendere il diploma. L’università gli è sembrata un sogno per 30 anni, finché non ha approfittato della pensione per dedicarsi ai suoi studi, per la gioia e l’orgoglio dei suoi familiari. Nel frattempo, aveva anche pubblicato un libro.

«Dopo una vita di studi e una serie di sketch comici con me, che gli hanno dato una certa popolarita’ sul mio canale facebook ha pensato di riposarsi e abbracciare la quiete» ha ricordato il nipote su Facebook. Il giovane porta lo stesso nome del nonno, come spesso avviene al Sud.

Giuseppe Paternò è morto: si era laureato di recente

«Studiare fa bene, giovani non rinunciate agli studi e non arrendetevi agli ostacoli» aveva detto a Fanpage quando si era laureato. Dopo la notizia, l’anziano era diventato un esempio per molte persone, soprattutto nella sua Sicilia. «Un grandissimo abbraccio e tutte le mie condoglianze per la perdita di un così grand’uomo, la cui scomparsa è una brutta notizia davvero PER TUTTI» si legge in un messaggio di solidarietà sui social.

La famiglia si sta organizzando per la cerimonia funebre. Si era appassionato alla filosofia quando aveva conosciuto un filosofo torinese a Chianciano.