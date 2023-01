Giuseppe Pambieri: età, moglie, figli e film dell’attore e doppiatore italiano

Attore, regista teatrale e doppiatore italiano, Giuseppe Pambieri ha all’attivo numerosi ruoli in film e serie tv. Vediamo chi è, quali sono state le tappe principali della sua carriera e cosa si sa della sua vita privata.

Giuseppe Pambieri: età e film

Nato il 18 novembre 1944 (ha quindi 78 anni), ha frequentato la Scuola del Piccolo Teatro di Milano maturando la propria formazione da attore e prendendo parte a spettacoli teatrali di generi diversi, dall’Arlecchino servitore di due padroni di Carlo Goldoni alle Mosche di Sartre. Dopo aver ottenuto successo e popolarità con il personaggio di Remo nello sceneggiato televisivo Le Sorelle Materassi, ha partecipato a diversi lavori televisivi tra cui La Parigina, Estate e fumo, La polizia è al servizio del cittadino?, Il lupo dei mari e Il deserto dei Tartari.

Dopo altre interpretazioni in teatro e sul piccolo schermo, nel 2005 ha affrontato il ruolo di Angelo Baldovino ne Il piacere dell’onestà di Luigi Pirandello (per la regia di Lamberto Puggelli) per cui ha vinto, nella categoria miglior attore protagonista, il Premio Gassman. Nel 2013 è entrato nel cast della fiction Affari di famiglia mentre nell’estate 2015 è protagonista nello spettacolo Antigone – Cronache da un teatro di guerra per la regia di Lia Tanzi. Nel 2016 ha portato in scena il Re Lear di Shakespeare per la regia di Giancarlo Marinelli che ha debuttato al Festival La Versiliana di Marina di Pietrasanta. Tra i suoi lavori più recenti, si citano Il Sogno dei Mille (2011), To Rome with love (2012) e Cosa sarà (2020).

Giuseppe Pambieri: moglie e figli

Giuseppe Pambieri è sposato dal 1970 con l’attrice Lia Tanzi. Come raccontato in un’intervista ad Avvenire, i due si sono conosciuti alla scuola di teatro del Piccolo di Milano: «Era il 1964, io avevo 20 anni e lei 16. Fu una vera… condanna all’amore. Ci sposammo nel 1970 e lo stesso anno avemmo Micol. La nostra storia continua ancora, tra alti e bassi, come tutti i rapporti coniugali». Come anticipato, dalla loro unione è nata una figlia, Micol, anche lei attrice di teatro.

Nel 2000, durante il Giubileo, Giuseppe Lia e Micol sono stati ricevuti da Papa Giovanni Paolo II per rappresentare, come famiglia, il mondo dello spettacolo: «Il Santo Padre ci benedì. Fu un incontro emozionante, che ricordiamo tutti e tre con affetto».