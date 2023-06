Giuseppe Giacobazzi, stasera su Nove lo show comico Io ci sarò

Appuntamento con la risata su Nove. Stasera 5 giugno alle 21.30 andrà infatti in onda Io ci sarò, lo show comico che Giuseppe Giacobazzi ha portato sul palco dei teatri italiani nel 2017. Allora 53enne cabarettista mette in scena un monologo immaginario con i suoi nipoti, cercando di raccontare loro tutte le bellezze del mondo e di elargire consigli di vita. Senza mai dimenticare e tralasciare però la sua tradizionale ironia con cui strappare sempre, grazie a ogni argomento, una risata in più. La visione sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale dell’emittente oppure tramite la piattaforma Discovery+.

Io ci sarò, le anticipazioni dello show di Giuseppe Giacobazzi stasera 5 giugno 2023 su Nove

All’anagrafe Andrea Sasdelli, classe 1963, Giuseppe Giacobazzi ha ideato nel 2017 Io ci sarò pensando alla sua famiglia attuale e futura. Il comico nato in provincia di Ravenna e noto per la sua partecipazione a Zelig nei primi anni Duemila aveva allora 53 anni e una figlia di appena quattro. Riflettendo sulla sua vita, ebbe infatti modo di accorgersi che rischia di non conoscere mai i suoi eventuali nipoti. Non solo, perché anche nel caso in cui ciò avvenga, potrebbe non avere il tempo o la salute per fare il nonno, viziandoli nei giochi e consegnando loro l’affetto che meritano. Come fare ad elargire consigli o raccontare aneddoti simpatici? Come spiegare loro le difficoltà della vita, far evitare gli errori e festeggiare i traguardi? «Volevo riuscire a far comunicare due generazioni interposte», scrisse allora Giacobazzi in un comunicato. «In pratica, ciò che il mestiere di nonno rappresenta».

Queste riflessioni hanno preso forma in uno spettacolo dal titolo emblematico Io ci sarà. In un lungo e variegato monologo, Giuseppe Giacobazzi immagina di parlare con i suoi futuri nipoti, adeguandosi ai loro tempi e alle tecnologie della loro epoca. Scenografia principale sarà una panchina all’interno di una stazione ferroviaria, simbolo di partenza per eccellenza. Qui il comico immaginerà di incamminarsi lungo i binari per attraversare le varie epoche e approdare nel futuro. Racconterà la sua musica e i suoi fumetti preferiti, ma anche i suoi ricordi di infanzia e quelli che ne hanno segnato adolescenza ed età adulta. Uno spettacolo di circa due ore in cui l’ironia affiancherà l’emozione, in cui le riflessioni si intervalleranno alle risate. Io ci sarò si chiuderà sulle note di Father and Son, brano cult di Cat Stevens che lo stesso Giacobazzi intonerà sul palco prima di lasciare un ultimo messaggio al suo pubblico.