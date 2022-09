Chi è Giuseppe Giacobazzi, stasera su Italia 1 con lo show Gran Varietà

Quarto e ultimo appuntamento con Italia Uno On Stage, la rassegna che ha coinvolto quattro comici del panorama italiano per altrettante prime serate. Stasera 29 settembre alle 21.20 sarà il turno di Gran Varietà, one man show di Giuseppe Giacobazzi. Nella cornice del Teatro Masini di Faenza, il romagnolo porterà sul palcoscenico i suoi cavalli di battaglia, che negli anni lo hanno reso celebre nella tv nostrana. L’appuntamento sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play. Qui è possibile trovare le tre serate precedenti, con protagonisti Andrea Pucci, Maurizio Battista e Max Angioni. Ecco però uno sguardo più approfondito sul comico, fra carriera professionale e vita privata.

Giuseppe Giacobazzi, chi è il comico di Gran Varietà stasera 29 settembre 2022 su Italia 1

La carriera professionale, da Zelig ai Gem Boy

Giuseppe Giacobazzi innanzitutto non è il vero nome dell’artista in scena stasera. All’anagrafe Andrea Sasdelli, classe 1963, è originario di Alfonsine, piccolo comune in provincia di Ravenna. Dopo i primi anni in campagna, si è trasferito a Borgo Panigale, quartiere di Bologna famoso per aver dato i natali alla Ducati. Pur essendosi iscritto all’Istituto Tecnico per geometri, sin da subito ha scoperto la sua passione per il mondo dello spettacolo, lasciando gli studi. Ha iniziato così nel 1985 a lavorare come speaker radiofonico, inventando il personaggio di Giuseppe, contadino dall’inconfondibile accento romagnolo. Solo in seguito vi affiancherà il cognome Giacobazzi, prendendo spunto da un famoso marchio di vini modenese. Negli stessi anni si avvicina alla figura di Duilio Pizzocchi, nome d’arte di Maurizio Pagliari, che gli diede la spinta necessaria per l’esordio sul palcoscenico.

Per il debutto in tv invece, Giuseppe Giacobazzi dovette aspettare il 2004, quando approdò su Rai2 con la sitcom Tisana Bum Bum. È però con Zelig Off in primis, e con Zelig Circus a seguire che di costruì la fama nazionale. Ha poi anche collaborato con il gruppo demenziale Gem Boy, cantando per loro i brani Tritanic e Luna Pork. Dal 2010, conduce su Radio Italia Anni 60 in Emilia Romagna il programma Il Mani-comico con la collaborazione di Duilio Pizzocchi. Lo scorso anno, poi, è stato protagonista del revival di Zelig su Canale 5. Diverse anche le apparizioni in film e serie tv. Si ricordano, su tutte, Baciato dalla fortuna (2011), Un Natale al Sud (2016) e Tutto liscio (2019).

La vita privata e i social network

Per quanto riguarda la vita privata, Giuseppe Giacobazzi ha sposato nel 1997 una donna di nome Roberta. La coppia ha poi avuto nel 2013 una figlia di nome Arianna. Attivo sui social network, possiede un profilo su Instagram dove conta poco più di 35 mila follower. Qui ama condividere scatti personali e momenti della sua carriera professionale. Ben più seguita la sua pagina Facebook, che vanta addirittura 652 mila follower.