Giuseppe Conte aggredito da un No Vax: il leader del Movimento 5 Stelle colpito al volto

«Il dissenso è legittimo, ma questa manifestazione violenta esula dal contesto democratico». Queste le prime parole di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, dopo essere stato colpito al volto da un contestatore No Vax. Succede a Massa, dove l’ex presidente del Consiglio era atteso per un evento elettorale. Come spesso accade, al suo arrivo ha trovato una vera folla, che lo ha accolto con selfie e strette di mano. Proprio questo ha finto di fare un contestato, un No Vax che prima ha teso la mano verso Conte e poi lo ha colpito al volto. Non contento, ha inveito contro di lui, rinfacciandogli le misure di contenimento della pandemia e tutte le norme protettive introdotte dal governo Conte durante l’emergenza Covid.

Conte: «Se avessimo seguito loro saremmo una comunità distrutta»

Il leader del Movimento 5 Stelle ha poi dichiarato: «Il dissenso è legittimo, ma questa manifestazione violenta esula dal contesto democratico. Quando ci si assume una responsabilità di governo si prendono decisioni difficili in momenti di grande difficoltà per l’intero Paese, come accaduto durante la pandemia. Non si può accontentare tutti nonostante si lavori al bene di tutti. Il signore che mi ha aggredito, che è un no vax convinto, ha dimostrato con il suo gesto violento che questo tipo di derive sono fatte da persone irresponsabili. Se avessimo seguito le loro indicazioni probabilmente oggi saremmo una comunità completamente distrutta».

IL VIDEO DELL’AGGRESSIONE A GIUSEPPE #CONTE A MASSA. L’AGGRESSORE DA UNO SCHIAFFO E URLA pic.twitter.com/Co19owZaoZ — AgenziaItaliaNews.it (@ItaliaNewsTW) May 5, 2023

La solidarietà di Barbara Floridia e dei pentastellati

Tanti deputati e senatori del Movimento 5 Stelle hanno espresso la propria solidarietà a Conte. La prima è stata la capogruppo al Senato, Barbara Floridia: «Solidarietà a Conte. Ha guidato l’Italia nel momento più difficile del paese salvando milioni di persone. L’aggressione subita da Giuseppe Conte da parte di un no vax è la prova che bisogna tenere la guardia altissima rispetto alla recrudescenza di fenomeni di violenza da parte di persone irresponsabili e prive di senno, la cui ideologia rappresenta ancora un pericolo per tutti. La risposta che ha dato Conte dimostra ancora una volta tutta la sua determinatezza e convinzione nel servizio reso alla guida del Paese quando, durante il Covid, ha saputo tenere la barra dritta salvando la vita a milioni di persone con le misure messe in campo in quei mesi. Esprimo tutta la mia solidarietà e un grande abbraccio a Giuseppe Conte».

Giorgia Meloni: «Violenza va condannata senza esitazione»

Con un tweet, anche la premier Giorgia Meloni ha espresso vicinanza a Conte: «Esprimo solidarietà al presidente del M5S Giuseppe Conte. Ogni forma di violenza va condannata senza esitazione. Il dissenso deve essere civile e rispettoso delle persone e dei gruppi politici».