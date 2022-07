Conte e Draghi, salta l’incontro: rinviato a mercoledì

Per almeno altri due giorni, il Movimento 5 Stelle resterà al governo. L’incontro tra il leader pentastellato Giuseppe Conte e il premier Mario Draghi, originariamente previsto per oggi, è stato posticipato a mercoledì. La notizia è stata resa nota poche ora prima del confronto, che avrebbe dovuto avere luogo a Palazzo Chigi alle 16.30. Nulla di fatto: i due si vedranno tra 48 ore per sciogliere un gran numero di nodi, emersi dopo settimane dure, tra scontri, indiscrezioni e la scissione interna del movimento. Il primo argomento all’ordine del giorno, però, sarà il chiarimento tra i due, in virtù della presunta richiesta di rimozione di Conte dalla presidenza del partito fatta pervenire al fondatore e garante del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo dal presidente del Consiglio.

Conte contro Draghi: confronto rimandato di due giorni

Si partirà, quindi, dal tentativo di far pace. L’ex premier e l’attuale presidente del Consiglio hanno avuto tempo per prepararsi al faccia a faccia in cui il governo si giocherà il sostegno del Movimento 5 Stelle. Conte vuole davvero capire se la presunta richiesta di Draghi a Grillo è vera o meno. La notizia ha acuito una crisi interna al partito non indifferente, aperta dal crollo alle amministrative e proseguita con l’addio di Di Maio e decine tra deputati e senatori. Poi il confronto tra Giuseppe Conte, attuale leader del partito, e Beppe Grillo, fondatore e garante, schieratosi apertamente a fianco di Mario Draghi. Ma non basterà: il chiarimento è necessario e ora bisognerà aspettare fino a mercoledì. Il sostegno del Movimento 5 Stelle al governo passerà anche da altre richieste.

Cosa chiede il Movimento 5 Stelle: dalla pace in Ucraina al reddito di cittadinanza

Al di là dell’incontro tra i due, il Movimento 5 Stelle presenterà a Mario Draghi alcune richieste su argomenti cruciali, su cui ci sono state discussioni più o meno accese nelle ultime settimane. Si partirà dalla guerra in Ucraina. Conte ha sollecitato più volte lo stop all’invio di armi, tentando di favorire la via verso negoziati di pace. Pur non mettendo in discussione il sostegno al popolo ucraino, il leader pentastellato chiederà al premier di avviare iniziative diplomatiche e colloqui con la Russia. Ma Draghi sembra intenzionato a continuare con l’invio di armi e già questo potrebbe diventare un terreno di scontro. E poi c’è il caso del reddito di cittadinanza. Conte e il Movimento non hanno intenzione di rinunciare alla misura e chiederanno al premier di non cedere. Qui l’accordo sembra essere più semplice da raggiungere.