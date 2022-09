Giuseppe Conte commenta i dati delle elezioni: “difenderemo tutte le nostre battaglie”

Il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, ha commentato i dati delle elezioni raccolti finora. «Difenderemo tutte le nostre battaglie, saremo una forza di opposizione che esprimerà tantissimo coraggio», ha detto il pentastellato.

Conte commenta i dati delle elezioni: “non permetteremo a nessuno di mettere in discussione nostre riforme”

Chiusi i seggi e acquisiti i primi dati sulle elezioni, Giuseppe Conte ha fatto qualche considerazione sui risultati del M5S. «Non sono ancora definitivi – ha esordito il leader – ma ci offrono una chiara indicazione delle valutazioni fatte dai cittadini, dagli elettori. Il M5S in questa prospettiva ha compiuto una grande rimonta. Tutti ci volevano fuori dal Parlamento, tutti ci davano a una cifra, ricorderete in campagna elettorale, in picchiata, in discesa. E la rimonta è davvero significativa. Siamo la terza forza politica, se questi dati si confermeranno, e quindi abbiamo una grande responsabilità».

In seguito Conte ha illustrato quale sarebbe il ruolo del M5S in Parlamento, se i dati dovessero essere confermati. «Nella nuova legislatura si prefigura per il M5S un ruolo di opposizione. Vorrei rassicurare tutti cittadini che ci hanno votato che saremo una forza d’opposizione che esprimerà tantissimo coraggio, tanta determinazione, e saremo sempre concentrati per realizzare il programma che abbiamo illustrato durante la campagna elettorale. Il fatto che siamo riusciti a compiere questa rimonta, in un contesto che un po’ universalmente ci dava ai margini, conferma che quando hai delle idee, dei progetti, hai passione e parli ai cittadini con cuore sincero, i cittadini rispondono. Anche in breve tempo ti consentono di acquisire una forza che dovremo mettere a frutto».

Conte contro la destra: “saremo intransigenti”

«Saremo intransigenti, lo dico subito», ha chiarito il pentastellato. «Il centrodestra sarà maggioranza nel Parlamento secondo i dati. Non è maggioranza nel Paese. Questo cortocircuito è frutto di una legge che noi non condividiamo affatto. Ovviamente abbiamo dovuto adattarci, ma nella nuova legislatura riprenderemo subito la nostra battaglia per superare questa legge. Vogliamo offrire ai cittadini la possibilità di uno strumento legislativo che consenta una maggiore rappresentatività per quanto riguarda le loro scelte».

«Difenderemo tutte le nostre battaglie, le nostre conquiste, tutte le riforme che abbiamo realizzato. Non permetteremo a nessuno di metterle in discussione e smantellarle. Abbiamo buona parte del Paese dalla nostra parte, però abbiamo senz’altro tanti altri obiettivi e battaglie annunciate. E sono sicuro che anche dall’opposizione riusciremo a realizzare quell’agenda progressista, autenticamente democratica, che abbiamo illustrato dettagliatamente durante la campagna elettorale».