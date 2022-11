La donna che c’è dietro la pace fra Grillo e Conte e le altre pillole del 31 ottobre

Dicono che un’alta carica dello Stato, appena preso possesso dei suoi nuovi uffici, ha espresso subito i suoi desideri. Cominciando dall’esigenza, fondamentale, di dotare le stanze con televisori muniti del collegamento con tutte le piattaforme di calcio disponibili sul mercato.

A Modena, al rave con le buste Lidl

Modena, scene dell’uscita dei giovani dal rave party: molti hanno tra le mani delle buste del discount Lidl, riprese a lungo dalle telecamere. Oddio, non sarà mica pubblicità occulta?

Fazzo ha la voce di Giorgetti, o è il contrario?

Si continua a parlare della storia di Patrizia Reggiani divenuta vedova (non certo contro la sua volontà) di Maurizio Gucci. Nel documentario che viene mandato in onda da Sky si sente anche la storia raccontata da Luca Fazzo, giornalista di lungo corso. E qui viene il bello: chiudendo gli occhi, viene in mente un’altra persona, ascoltandolo. Di chi si tratta? Del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Sì, le loro voci sono praticamente identiche.

Chi ha promosso la pace tra Beppe Grillo e Conte?

Cherchez la femme: e non si sbaglia mai. Chi ha promosso la pace tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte? Non si erano mai visti così affiatati, i due. E nei palazzi della politica qualcuno si è messo a indagare. Le due giornate romane del fondatore del Movimento 5 stelle ha segnato una coesione e un abbraccio sincero, davanti agli occhi di tutti. Alla riunione congiunta con gli eletti di Camera e Senato, Grillo si è messo ad elogiare Conte: «Ha tirato fuori l’orgoglio», rivolgendo all’ex presidente del Consiglio parole di apprezzamento per il suo operato. Tra sorrisi, abbracci e tanti selfie. Un gruppo unito, senza più correnti interne, che deve tutto alla regola del secondo mandato: «Siete qui grazie a questa regola», sono state le parole del fondatore. Molti dicono che questo cambio di passo sia dovuto all’intervento di Nina Monti, ex cantautrice, spin doctor e braccio destro di Beppe. È una persona che non ha mai parlato con la stampa, anche perché Grillo non lo vuole, e agisce nell’ombra. Pare sia l’unica di cui Grillo si fidi ciecamente dal 2014, quando si esibì al Circo Massimo a “Italia 5 Stelle”. Da allora è la sua assistente personale e curatrice del “sacro” blog.

Sangiuliano dà buca a Sgarbi

A Michelangelo preferisce la sua Napoli: il neo ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano era atteso da Vittorio Sgarbi a Viterbo, sabato. C’erano Michelangelo e Sebastiano del Piombo in dialogo grazie alla visione di Sgarbi: sì, perché dal 30 ottobre al 15 gennaio, la città dei Papi ospita i disegni per la Cappella Sistina del genio fiorentino e le tavole di uno dei più importanti artisti del Rinascimento, nella mostra “Michelangelo e la Cappella Sistina. I disegni della Fondazione Casa Buonarroti in dialogo con Sebastiano del Piombo”. Tante speranze di vedere Sangiuliano arrivare, ma lui ha preferito Benedetto Croce nel capoluogo partenopeo. Qualcuno aveva dubbi?

San Giorgetti pensa ai risparmiatori

Giornata del risparmio, e il neo ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, in versione francescana, esorta i banchieri: «È necessario che il settore finanziario assolva alla sua missione di aiutare risparmiatori e investitori a compiere scelte consapevoli, che indirizzino le risorse verso obiettivi coerenti con una sana crescita dell’economia reale del nostro Paese, coscienti della necessità di assicurare l’equilibrio di bilancio nel medio e lungo termine». Tutto affermato nel centro congresso di Confindustria, a Roma.