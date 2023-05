Giuseppe Calabrese, sindaco delle Isole Tremiti, è morto a causa di un malore

Si trovava a Roma per partecipare alla cerimonia di assegnazione delle bandiere Blu, il sindaco delle Isole Tremiti, Giuseppe Calabrese, quando è stato improvvisamente colto da un malore. Il primo cittadino è morto qualche ora dopo essere stato trasportato all’ospedale Santo Spirito.

Giuseppe Calabrese morto per un malore improvviso

Giuseppe Calabrese aveva 66 anni: rieletto sindaco un anno fa con 192 preferenze, era già stato primo cittadino durante gli anni dal 2003 al 2011. Tra le sue più celebri iniziative, la nomina del cantautore bolognese Lucio Dalla, abituale frequentatore delle isole, ad ambasciatore delle Tremiti nel mondo. Il sindaco aveva avuto anche un legame amicale con il leader libico Gheddafi, ricevendo l’onorificenza di amicizia, l’Al Fatha, dopo che aveva deciso di costruire proprio su una delle isole dell’arcipelago, quella di San Nicola, un sacrario per commemorare i libici deportati tra il 1911 e il 1912, vittime di una epidemia di tifo.

Numerosi i messaggi di cordoglio sui social

Tra i numerosi messaggi di cordoglio, vi è quello della Riserva Marina Isole Tremiti: «Proprio ieri, in occasione dei funerali e del comandante Giovanni Calabrese, ci aveva confidato i sogni e i progetti in cantiere per l’arcipelago che tanto amava. Carattere forte, mai domo, lascia un vuoto incolmabile nella comunità che rappresentava. Ciao, sindaco…». Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, lo ricorda così: «Profondo cordoglio per la morte di Giuseppe Calabrese sindaco delle Isole Tremiti. Amareggiato per aver perso un caro collega con cui in virtù del gemellaggio con la nostra città ho avuto modo di costruire un bel rapporto basato sul reciproco rispetto. Alla famiglia le più sentite condoglianze». Anche il Presidente della Provincia, Giuseppe Nobiletti, ha commentato la notizia: «Apprendo con tristezza la notizia della scomparsa del Sindaco delle Isole Tremiti, Giuseppe Calabrese, esprimo il cordoglio mio personale, e degli Enti che rappresento, alla famiglia Calabrese. Un esempio di grande impegno, passione e dedizione per la sua terra. Una immensa perdita per la comunità delle Isole Tremiti».