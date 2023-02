Giurì d’onore, cos’è e come funziona

L’intervento di Giovanni Donzelli alla Camera sul caso Cospito ha richiamato all’utilizzo del giurì d’onore, uno strumento messo a disposizione dal regolamento di Montecitorio chiamato in causa dai parlamentari del Partito Democratico e, in particolare, da Federico Fornaro. Vediamo cos’è e come funziona.

Cos’è il giurì d’onore e come funziona

«Quando, nel corso di una discussione, un deputato sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente della Camera di nominare una Commissione la quale giudichi la fondatezza dell’accusa». Così recita l’articolo 58 del regolamento dell’Aula prevedendo dunque la possibilità, per un parlamentare che si ritiene leso, di far giudicare le parole utilizzate nei propri confronti da parte di terzi. Nella prassi parlamentare, la nomina di un giurì d’onore presuppone tre elementi:

l’addebito personale e diretto di un parlamentare nei confronti di un altro nel corso di una discussione;

l’attribuzione di fatti determinati e non, quindi, l’espressione di un giudizio o una opinione;

la possibilità che la Commissione di indagine, che non dispone di poteri coercitivi, possa acquisire elementi di conoscenza in ambito parlamentare o attraverso testimonianze spontanee degli interessati.

Una volta acquisite le prove e le testimonianze, la Commissione relazionerà in Aula sui riscontri ottenuti stabilendo così se le accuse siano fondate o meno, senza comunque possibilità di procedere oltre in caso affermativo o negativo. Spetterà infatti alla presidenza il compito di prendere atto della relazione.

La richiesta di Fornaro dopo l’intervento di Donzelli

Nel caso più recente, lo strumento è stato chiesto da Federico Fornaro per le affermazioni fatte da Giovanni Donzelli sul conto di Debora Serracchiani, citata tra i parlamentari dem che hanno fatto visita in carcere ad Alfredo Cospito nel giorno in cui, secondo le dichiarazioni del deputato, l’anarchico avrebbe incontrato un mafioso. Un accostamento che il PD ha considerato inaccettabile e lesivo dell’onorabilità dei suoi esponenti, motivo per cui ha chiesto al presidente della Camera Lorenzo Fontana il giurì d’onore. Quest’ultimo ha ritenuto che tutte le condizioni di cui sopra si siano manifestate e ha accolto la richiesta di Fornaro.

I precedenti

Il giurì d’onore non è uno strumento a cui si ricorre molto di frequente, dato che raramente i deputati trascendono nel linguaggio senza incorrere in sanzioni più gravi. Il regolamento stabilisce infatti che un parlamentare che utilizza «parole sconvenienti» venga richiamato dal Presidente e che, se richiamato una seconda volta o se «ingiura uno o più colleghi o membri del Governo», venga espulso. A volte il giurì viene evitato grazie alle scuse dell’accusatore. L’11 dicembre 2009, per esempio, Maurizio Paniz di Forza Italia si scusò con Marco Minniti per le sue affermazioni del giorno precedente e non venne chiesta l’istituzione di alcuna Commissione giudicante.

Tra i precedenti in cui è stata invece convocata, si citano i casi di Benito Paolone di AN (2004), che accusò il deputato ed ex sindaco di Catania Enzo Bianco di aver commesso scempi edilizi durante il suo mandato da amministratore locale, e di Franco Barbato di Italia dei valori (2010 e 2012), che attentò all’integrità morale di Amedeo Laboccetta e Antonio Mazzocchi.