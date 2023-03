Regione Lombardia, FdI verso 7 assessorati: i nomi in pole per la Giunta Fontana

L’annuncio ufficiale è atteso a breve, ma ormai i giochi d’incastro per la Giunta della Lombardia sono fatti. Più in alto mare i lavori alla Pisana: il governatore del Lazio Francesco Rocca, dopo aver incontrato la premier Giorgia Meloni, ha annunciato che presenterà la squadra venerdì.

Lombardia, verso lo spacchettamento di alcuni assessorati

Attilio Fontana ha già spiegato che «per risolvere questioni tecniche sulla delimitazione nelle competenze dei singoli assessorati», ovvero non scontentare nessuno degli alleati, alcuni assessorati – come Sanità e Welfare, Trasporti e Infrastrutture – saranno spacchettati. Come scrive Il Giorno, dopo una notte di trattative, sette assessori andranno a Fratelli d’Italia, cinque alla Lega, due in quota presidente e due a Forza Italia. Resta a mani vuote Noi Moderati: Alessandro Colucci è infatti tornato a Roma senza poltrone pesanti. Da sciogliere resta invece il nodo della vicepresidenza: la nomina di Romano La Russa non è più così sicura.

A Fratelli d’Italia andranno sette assessorati, alla Lega cinque

Al partito di Giorgia Meloni, secondo le ultime indiscrezioni, andrebbero Bilancio (Marco Alparone), Sicurezza (Romano La Russa, fratello del presidente del Senato), Casa (Franco Lucente), Turismo (Paola Bulbarelli, fedelissima della ministra Daniela Santanchè), Agricoltura (Barbara Mazzali), Famiglia (Lara Magoni), Cultura (due i candidati: Paolo Franco e Stefano Zecchi). Per il Carroccio vanno verso la riconferma Claudia Terzi alle Infrastrutture (con o senza Trasporti) e Guido Guidesi, fedelissimo del ministro Giancarlo Giorgetti, allo Sviluppo economico; Massimo Sertori dovrebbe ottenere l’assessorato alla Montagna, Alessandro Fermi – che la Lega vorrebbe confermare alla presidenza del Consiglio regionale – allo Sport, mentre Elena Lucchini alla Disabilità. La lista Fontana potrebbe portare a casa tre poltrone: Guido Bertolaso confermato alla Sanità, Giacomo Cosentino che potrebbe entrare nell’ufficio di presidenza e il bresciano Giorgio Maione in un posto da sottosegretario. A Forza Italia resterebbero gli assessorati del Lavoro (Simona Tironi, anche se secondo altri rumors in lizza sarebbero anche Paola Bulbarelli e Francesca Caruso di Fdi) e dell’Istruzione per il quale sono in pole Gianluca Comazzi, Fabrizio Figini e Ruggero Invernizzi.

Lazio, al partito di Meloni sei o sette assessorati

Passando al Lazio, Francesco Rocca dopo l’incontro a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni, ha annunciato che presenterà la giunta venerdì 10 marzo. L’unica certezza è che l’ex numero uno della Croce rossa si terrà la delega alla Sanità. Fratelli d’Italia mira a ottenere dai 6 ai 7 assessori più la vicepresidenza della Giunta (in pole Roberta Angelilli), poltrona però reclamata anche da Forza Italia. La presidenza dell’Aula invece è stata chiesta dalla Lega. Tra i papabili, o per la presidenza dell’aula o per una delega di peso in Giunta, c’è il meloniano Antonio Aurigemma. Per Forza Italia oltre alla all’ex deputata Maria Spena, circolerebbero i nomi dell’ex deputata Annagrazia Calabria – notizia non confermata al momento dai vertici di Forza Italia – e di Cosimo Mitrano.