Giulio Terzi di Sant’Agata, chi è l’ambasciatore ed ex Ministro degli Esteri

Ambasciatore d’Italia in diversi paesi ed ex ministro degli Affari Esteri, Giulio Terzi di Sant’Agata è un diplomatico impegnato per anni nella sicurezza internazionale: vediamo chi è e quali sono state le principali esperienze della sua carriera.

Giulio Terzi di Sant’Agata: chi è

Nato a Bergamo nel 1946, si è laureato in Giurisprudenza con specializzazione in diritto internazionale. Dopo essere stato responsabile, al Ministero degli Esteri, al Cerimoniale della Repubblica e per le visite ufficiali delle delegazioni del governo italiano all’estero, nel 1975 ha ottenuto l’incarico di primo segretario per gli affari politici all’Ambasciata italiana a Parigi. Dal 1978 al 1983 ha poi ricoperto il ruolo di Consigliere Economico e Commerciale in Canada.

Sono seguiti altri incarichi tra Roma, Bruxelles, Israele e Stati Uniti (in questi ultimi due paesi ha ricoperto il ruolo di ambasciatore, rispettivamente dal 2002 al 2004 e dal 2009 al 2011) fino a quando è stato nominato Ministro degli Affari Esteri del governo Monti (2011). Durante il suo mandato, terminato nel 2013, ha guidato la diplomazia italiana per rafforzarne ruolo e credibilità nel mondo, sostenere gli interessi nazionali a livello europeo, atlantico e globale, consolidare e rilanciare i rapporti con i Paesi delle Primavere Arabe e rafforzare la presenza politica ed economica italiana nei Paesi Brics e in altre realtà emergenti.

Giulio Terzi di Sant’Agata: a che partito appartiene?

Nel 2015 è diventato membro della commissione d’inchiesta e verifica del Gruppo militare internazionale di alto livello sugli scontri dell’estate 2014 tra Israele e Hamas. L’anno successivo ha invece assunto il ruolo di presidente esecutivo del Global Commitee for the Rule of Law, un organismo internazionale si occupa di affermare la necessità di uno stato di diritto per garantire ai cittadini il diritto all’informazione, alla trasparenza, e in generale il diritto alla conoscenza nei rapporti con i governi democratici. Prima indipendente e poi esponente di Fratelli d’Italia, dal 2017 appartiene al Partito Radicale.