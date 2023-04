Giulio Scarpati: età, moglie, figli e biografia dell’attore

Giulio Scarpati è un attore di teatro noto al grande pubblico per aver interpretato, tra gli altri, il dottore Lele Martini in Medico in famiglia, serie tv di successo trasmessa su Rai 1. Ma la sua carriera è cominciata molto prima e sul palcoscenico.

Giulio Scarpati: biografia e carriera

L’attore è nato a Roma il 20 febbraio del 1956 da madre svizzera-napoletana e papà romano. Fa il suo esordio in teatro nel 1977 con la Cooperativa Teatro G interpretando numerose opere, tra gli altri, di Goldoni, Goethe e Diderot. Durante tutta la sua carriera non abbandona mai il palcoscenico, recitando in Le donne di casa soa di Carlo Goldoni in lingua veneziana, Una storia d’amore di Checov e Knipper o ancora, in tempi recenti, nel one man show Troppo Buono di Marco Presta e Nora Venturini e nella commedia musicale Aggiungi un posto a tavola di Garinei e Giovannini. Nel 2015-2017 porta in scena, al fianco di Valeria Solarino, Una giornata particolare, dal capolavoro cinematografico di Ettore Scola, e nel 2019 inizia la tournée del Misantropo di Molière.

Un amore, quello per il teatro che cresce insieme all’attore che si presta, però, anche al cinema ed alla tv. Sul grande schermo Scarpati debutta nel 1991 con La riffa e Chiedi la luna. L’anno seguente è in Tutti gli uomini di Sara e nel 1994 interpreta Rosario Livatino ne Il giudice ragazzino, che gli varrà un David di Donatello. Ma la vera popolarità gli arriva dal piccolo schermo nel 1998 quando è il protagonista della serie televisiva Un medico in famiglia, dove interpreta il dottore Lele Martini al fianco di Claudia Pandolfi e Lino Banfi. Lo sceneggiato riscuote un grande successo di pubblico e va in onda per 10 stagioni. Nel 2007 è protagonista di un’altra miniserie di successo, L’uomo della carità – Don Luigi Di Liegro.

Giulio Scarpati: moglie e figli

Per quanto riguarda la vita privata, Giulio Scarpati è sposato con Nora Venturini, regista di teatro. I due stanno insieme dal 1981 e hanno avuto due figli: Edoardo, nato il 27 maggio del 1988, e Lucia, nata il 27 novembre 1994.

Nel 2014 è uscito il primo libro dell’attore, Ti ricordi la casa rossa? – Lettera a mia madre, edito da Mondadori e dedicato alla madre affetta dall’Alzheimer.