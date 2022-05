Giulio Berruti nudo sul set: scatta la gelosia di Maria Elena Boschi

Un Giulio Berruti in particolari vesti, senza veli, sembra aver fatto arrabbiare, e non poco, Maria Elena Boschi. Pare che il fidanzato dell’ex ministro del governo Renzi stia girando un film polacco dal titolo Dziewczyny z Dubaju, che per la diffusione a livello internazionale sarà ribattezzato Girls to Buy. Non una pellicola qualsiasi, però, per l’attore 37enne, ma una sorta di 50 sfumature di grigio molto spinto, con tanto di numerose scene di nudo con un’altra attrice. Letti, pareti e tanto altro, con un Berruti grande protagonista e una Boschi, pare, a cui non sarebbe andata giù una buona parte delle scene.

Boschi e Berruti insieme dal 2020: a dicembre la presunta crisi

La storia tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, 41 anni lei e 37 lui, è nata nel 2020, ma durante lo scorso dicembre si sono inseguite più volte voci di una presunta crisi. Tutto è nato dalle vacanze di Natale passate separatamente. Sembrava potessero arrivare a una rottura, che però non c’è stata. Ora lui recita in un film polacco in cui si intrattiene spesso senza veli con l’attrice 32enne Paulina Galazka. E i due sarebbero più volte apparsi insieme anche fuori dal set, sui rispettivi profili social. L’ex ministro storce il naso e segue passo passo la realizzazione del film, sembra non senza scenate di gelosia.

Il film di Berruti

La trama del film polacco, diretto da Maria Sadowska, spiega i motivi della gelosia di Maria Elena Boschi. Berruti è uno sceicco che si lascia affascinare da Emi, una bella e spregiudicata ragazza con cui finisce per apparire in molte scene hot, particolarmente audaci. Lei è la protagonista della pellicola, in cerca di ricchezza e lusso, fino a diventare una escort tra le più apprezzate e ricercate. E l’ascesa la porterà a diventare sempre più protagonista di un giro non semplice e particolarmente oscuro. Il film non è ancora disponibile in streaming in Italia, ma ha già riscosso abbondante successo in Polonia e ora è stato distribuito in Inghilterra e Germania.