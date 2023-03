Giuliano Gilardi, caso archiviato: dopo 12 anni l’omicidio resta senza un colpevole

Un caso irrisolto, una morte senza colpevole: la conferma arriva dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Aosta che ha disposto l’archiviazione del fascicolo per omicidio. Il caso sulla morte di Giuliano Gilardi, ucciso a coltellate il 27 dicembre 2011 nella sua casa di Senin, a Saint-Christophe (Aosta), era stato riaperto dieci anni fa. La richiesta dei pm Luca Ceccanti e Manlio D’Ambrosi è stata accolta dal gip a causa dell’insufficienza di elementi a disposizione.

Archiviato il caso di Giuliano Gilardi

«L’azione penale non può essere esercitata con ragionevoli probabilità di successo poiché la grande quantità di elementi raccolti nel corso delle indagini, le intercettazioni effettuate e le confidenze raccolte nel corso delle investigazioni non possono fondare un giudizio di colpevolezza dibattimentale. L’unico elemento investigativo degno di nota è individuabile nelle tracce di Dna presenti sul chewing gum, riconducibile ad Agostino Salvatore», ha reso noto il Gip. Che prosegue: «Purtroppo, detto elemento probatorio non appare sufficiente, rendendo definitivamente impossibile affermare oltre ogni ragionevole dubbio che la morte di Giuliano Gilardi sia attribuibile anche solo ad alcuni degli indagati, e conseguentemente va disposta l’archiviazione».

Gli indagati iscritti nel registro

Nel registro degli indagati erano stati iscritti: