Giuliano De Seta, chi era lo studente morto in stage citato dalla Meloni

Giorgia Meloni nel suo discorso alla Camera ha citato tanti personaggi famosi, tra cui anche Giuliano De Seta. La leader di Fratelli d’Italia ha detto di voler ricordare il ragazzo, morto sul luogo di lavoro durante uno stage per ricordare tutte le vittime. Ecco chi era Giuliano De Seta, morto solo a 18 anni.

Chi era Giuliano De Seta

Giuliano De Seta abitava a Ceggia, insieme alla famiglia composta dal fratello minore e i genitori. Il padre Enzo De Seta lavora nel settore della meccanica, invece la madre Antonia Biasi è una casalinga. Frequentava il quinto anno presso l’istituto tecnico Da Vinci di Portogruaro, indirizzo elettronica: il suo sogno da bambino era diventare un ingegnere. Durante uno stage nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro ha perso la vita ucciso da una pesante lastra di metallo che gli ha travolto le gambe.

Anna Maria Zago la preside dell’istituto ricorda il 18enne come un promettente studente e una persona gentile: «Era bravissimo in tutte le materie e voleva iscriversi al Politecnico di Milano. Tutti conoscevano e apprezzavano la disponibilità di Giuliano, attivo e propositivo nell’istituto e con i suoi compagni». Inoltre Giuliano era un grande fan di sport infatti aveva frequentato il Runners Club Agggredire di Ceggia. «Siamo increduli, i ragazzi che vengono ad allenarsi qui sono come figli per noi» commentava così la sua scomparsa un portavoce della società.

Le parole della Meloni

«Cito lui per ricordare tutte le vittime morte sul luogo di lavoro». Queste sono state le parole di Giorgia Meloni in merito a Giuliano De Seta, il ragazzo morto durante uno stage di alternanza scuola lavoro.

La Meloni ha dedicato uno spazio a questa vittima giovanissima perché nel suo discorso alla Camera ha parlato anche dei giovani e delle nuove generazioni che rappresentano il futuro dell’Italia e sui quali bisogna investire per andare avanti.