Giuliana Lojodice: marito, figli, film e carriera dell’attrice italiana

Giuliana Lojodice è un’attrice di successo italiana, che esordì all’età di 14 anni, conosciuta anche per essere stata una delle prime donne a ottenere il divorzio.

Giuliana Lojodice, vita privata: marito e figli

Giuliana Lojodice è nata il 12 agosto 1940 a Bari sotto il segno del leone. Ha mosso i primi passi nella recitazione già in giovane età, intraprendendo gli studi all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D’Amico e diventando in seguito un’attrice di grande successo. Nel 1960 si è sposata con l’imprenditore Mario Chiocchio, con cui ha due figli e da cui riesce a divorziare in seguito a una lunga battaglia. «Sono la prima donna che è riuscita ad ottenere il divorzio», ha affermato in merito.

Nel 1989 ha sposato Aroldo Tieri, con cui faceva coppia già molti anni prima ma con cui non poteva convolare a nozze in quanto non risultava ancora divorziata. In un’intervista ha così parlato del marito: «Era sempre stato uno scapolo d’oro e con me aveva capitolato. Tra noi è stato un sodalizio meraviglioso ma anche problematico. Aroldo non era un tipo facile. Certamente un genio della scena, un protagonista assoluto e spesso io ho rinunciato per lui a ruoli ingombranti, che potessero metterlo in ombra».

Giuliana Lojodice: carriera e filmografia dell’attrice

Dopo gli esordi il teatro all’età di quattordici anni, nel 1955 ebbe il suo piccolo ruolo all’interno di quattro atti di Arthur Miller. In seguito proseguì con la carriera in teatro per poi debuttare al cinema e in televisione. Nel 1962 ha condotto il Festival di Sanremo con Mike Bongiorno e tra il 1972 e 1976 ha partecipato ad una serie di pubblicità televisive nel Carosello. Al cinema ha svolto pochi ruoli, ma tutti in film molto importanti, tra cui La vita è bella, Fuori dal mondo e Il ricco, il povero e il maggiordomo. Tra gli ultimi impegni, ricordiamo quello nel programma con Renato Zero dal titolo Il sogno continua.