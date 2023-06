Giuliana De Sio: età, compagno, malattia e Massimo Troisi

Giuliana de Sio è una delle attrici contemporanee più apprezzate del panorama italiano. Figlia del noto scrittore salernitano Alfonso De Sio, ha iniziato ad appassionarsi al mondo della recitazione intorno ai 18 anni, quando è arrivata per la prima volta nella Capitale. Ecco la sua storia personale.

Chi è Giuliana De Sio: la vita e la carriera

Nata a Salerno il 2 aprile 1956 (oggi ha dunque 67 anni) è sorella di Teresa, nota interprete della canzone napoletana. Dopo il trasferimento a Roma quando ha circa 18 anni inizia a frequentare alcuni ambienti hippie capitolini, avendo ben presto l’occasione di entrare in contatto anche con il futuro collega Alessandro Haber che la introdurrà al mondo del cinema e della televisione, dove sbarcherà nel 1977 grazie alla serie Rai Una donna.

Negli anni ’80 e ’90 però sarà soprattutto sul grande schermo che il pubblico imparerà ad apprezzare le sue doti. Parteciperà, tra le altre, a pellicole del calibro di Sciopèn di Luciano Odorisio, Scusate il ritardo dell’amico Massimo Troisi e ancora Speriamo che sia femmina di Mario Monicelli. In questo stesso periodo in realtà il pubblico la vedrà anche in altre importanti fiction come Cuore (del 1984) e La Piovra 3 (nel 1987).

Gli anni 2000 la consacreranno come volto di serie tv diventate iconiche: è il caso de Il Bello delle Donne, Mogli a pezzi e Caterina e le sue figlie. Ad oggi, inoltre, vanta due David di Donatello come Miglior attrice protagonista e un Nastro d’argento (vinti per Io, Chiara e lo Scuro e per Cattiva). Più di recente l’abbiamo anche vista come concorrente a Ballando con le stelle 2017, in coppia con Maykel Fonts.

La malattia e gli amori

L’attrice, che non ha mai avuto figli (è uno dei suoi più grandi rimpianti) non risulta ad oggi legata con nessun uomo, seppure nei primi anni ’80 sia stata insieme al regista Elio Petri, morto nel 1982. Come riporta Blitz Quotidiano, tra le sue fiamme passate ci sarebbero anche l’attore Gabriel Garko, Elvio Porta e l’ex volto di Uomini e donne Mario De Felice.

In una recente intervista al Messaggero l’attrice ha inoltre avuto l’occasione di raccontare di un momento particolarmente buio, quello in cui è stata contagiata dal Covid-19 a febbraio del 2020. Sembra che il virus abbia avuto un impatto devastante sul suo fisico, tanto da costringerla ad un ricovero forzato allo Spallanzani di Roma. Fortunatamente, nonostante abbia passato giorni infernali, alla fine l’attrice aveva pientamente recuperato le forze in breve tempo.