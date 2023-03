Giulia Vecchio: età, biografia e carriera dell’attrice di Un passo dal cielo 7

Giulia Vecchio è un’attrice italiana nata a Mesagne, in provincia di Brindisi, il 18 marzo 1992. Diplomatasi al liceo classico, è in occasione di una gita di classe al teatro greco di Siracusa che decide d’intraprendere la carriera d’attrice. Terminato il liceo si trasferisce a Milano dove, nel 2014, consegue il diploma di attrice presso il Piccolo Teatro, la scuola diretta da Luca Ronconi e fondata da Giorgio Strehler nel 1986.

Giulia Vecchio: biografia e carriera

Giulia Vecchio è un’attrice completa che ha unito alla formazione teatrale la recitazione televisiva; canta, balla e suona il violoncello. La sua è una carriera in continua crescita. Proprio sul palcoscenico muove i primi passi interpretando opere importanti. Nel 2010 partecipa a Miss Italia con la fascia di Miss Puglia e a questa esperienza televisiva seguirà l’ascesa nel piccolo schermo, dove si è fatta notare nella serie tv Il Paradiso delle Signore.

A teatro ha interpretato, tra le altre, opere come Il misantropo, per la regia di Enrico D’Amato, Giulio Cesare, per la regia di Carmelo Rifici, L’incorruttibile, di Mauro Avogadro, Federico II, per la regia di Michele Placido, Il pranzo di Babette, di Laura Pasetti, Calderón, con la regia di Luca Ronconi, Ragazzi italiani diretta da Grossi e Contenuti zero varietà, per la regia di Pablo Solari.

Le fiction a cui ha partecipato

In televisione, oltre al Paradiso delle signore che l’ha consacrata nel piccolo schermo, l’abbiamo vista in altre fiction di successo tra cui Don Matteo, Tutto può succedere, Blanca e nella sua ultima interpretazione in Un Passo dal Cielo 7 dove interpreta Adele Sartor, un personaggio nuovo che porterà non poche novità all’interno della trama. La nuova stagione della serie tv riparte su Rai 1 giovedì 30 marzo in prima serata.