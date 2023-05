Senago, Giulia Tramontano scomparsa a 29 anni: è incinta al settimo mese

Giulia Tramontano di 29 anni è scomparsa tra sabato 27 e domenica 28 maggio da Senago, in provincia di Monza e Brianza. Il fidanzato ha già presentato denuncia ai Carabinieri, che adesso la stanno cercando ovunque. La ragazza è incinta al settimo mese.

La scomparsa di Giulia Tramontano

Giulia, originaria della provincia di Napoli, vive da 5 anni a Senago con il compagno e fa l’agente immobiliare. «Aveva litigato con lui, era disperata», hanno rivelato i familiari della giovane scomparsa. Pare anche che la 29enne abbia portato via con sè il passaporto e dei soldi.

I familiari, nonostante tutto, sono convinti che non si tratti di un allontanamento volontario. La famiglia ha già parlato con i Carabinieri per cercare di capire il contesto in cui la giovane abbia fatto perdere le sue tracce e comprendere cosa sia successo nelle ultime ore prima della scomparsa.

Il cugino Vincenzo, parente di Giulia ha dichiarato: «La madre l’ha sentita l’ultima volta intorno alle 21.50 di sabato sera. Giulia era molto scossa, a quanto pare aveva scoperto di una relazione parallela del fidanzato. Aveva anche chiamato l’altra donna al telefono». Vincenzo ha poi continuato raccontando: «La madre l’ha rassicurata, le ha consigliato di tornare giù a Napoli per qualche giorno, di farsi intanto una bella dormita. Lei sembrava essersi calmata, ma il giorno dopo è sparita».

Le indagini dei Carabinieri

Gli investigatori stanno indagando a pieno regime sulla scomparsa anche se finora non c’è alcun risultato. Intanto cresce l’allarme tra gli amici e i parenti, dato la donna non si è mai allontanata prima e non risultano problemi nel suo passato.

Al momento della denuncia, il compagno ha spiegato alle forze dell’ordine che la sparizione potrebbe risalire a domenica, tra le 7 del mattino e le 17. I familiari continuano a ripetere: «Questo allontanamento è davvero strano, non potrebbe averlo fatto senza mettersi in contatto con la mamma. Non può aver deciso di andarsene così».