Giulia Tramontano, i fiori del fratello e l’addio della sorella: «Famiglia distrutta»

È una famiglia distrutta dal dolore quella di Giulia Tramontano, la ragazza di 29 anni di cui si erano perse le tracce e che nella notte è stata trovata senza vita non lontana dall’abitazione in cui viveva col fidanzato, reo confesso di averla uccisa. Il fratello ha lasciato dei fiori nei pressi del luogo del ritrovamento mentre la sorella ha affidato ad Instagram la sua disperazione.

Il fratello di Giulia Tramontano porta i fiori sul luogo in cui è stata trovata morta

Il fratello e il padre della vittima sono arrivati a Senago in mattinata, poche ore dopo la tragica scoperta. I due hanno lasciato un mazzo di fiori in via Monte Rosa 21, dove Alessandro Impagnatiello aveva occultato il cadavere della giovane dietro ad alcuni box. Un bouquet rosa e bianco con accanto un bigliettino recante la seguente scritta: «Per sempre nei nostri cuori, mamma, papà, Chiara, Mario». In alto a destra si legge «per Giulia e Thiago», probabilmente il nome che la donna aveva scelto per il bimbo che portava in grembo e che avrebbe partorito tra poche settimane.

Insieme a loro anche amici e conoscenti che hanno lasciato, tra le altre cose, un peluche di Tigro e vari mazzi di fiori. Nessuna dichiarazione ai cronisti presenti sul posto, solo la richiesta di spazio e rispetto.

Il post della sorella su Instagram

Chiara Tramontano, la sorella di Giulia, ha invece affidato ad una storia su Instagram la sua disperazione e quella della famiglia: «Grazie. Grazie di averci dato la speranza di trovarla. Grazie di averci creduto ed aiutato. Grazie dal profondo del cuore di una famiglia distrutta, di fratelli che non hanno avuto la possibilità di cullare il proprio nipote. Di genitori che sono stati privati del diritto di essere tali». In una foto si vede l’immagine della famiglia unita – mamma, papà e figli – scattata ai mercatini di Natale: «La nostra famiglia sarà per sempre unita come in questa foto».

Nei giorni scorsi la stessa Chiara aveva condiviso sul suo profilo più di un disperato appello per ritrovare la sorella.