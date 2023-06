L’amante di Impagnatiello: «Voleva entrare a casa mia ma non l’ho fatto entrare, avevo paura»

Emergono nuovi dettagli sull’omicidio di Giulia Tramontano, uccisa al settimo mese di gravidanza dal compagno Alessandro Impagnatiello. Gli inquirenti hanno ascoltato le persone vicine alla coppia e i familiari della vittima: dopo aver ucciso la 29enne, il killer ha insistito per incontrare la donna con cui aveva una relazione parallela, che però si è rifiutata.

Il racconto dell’amante del killer

La ragazza con cui Impagnatiello aveva una relazione parallela ha raccontato che, la sera della scomparsa di Tramontano, si era fatta accompagnare a casa da un collega perché aveva paura dell’uomo che stava frequentando. «Alessandro ha iniziato a chiedermi di vederci […] Le sue richieste erano talmente pressanti che mi ha accompagnato un collega a casa poiché anche loro erano preoccupati», ha messo a verbale il 31 maggio. E poi: «Lui insisteva perché lo facessi entrare a casa, ma io non ho voluto perché avevo paura». Le due donne erano in contatto: «Appena ci siamo viste ci siamo abbracciate per solidarietà femminile», ha raccontato. «Giulia mi ha detto che Alessandro non avrebbe mai visto il figlio e che a lei interessava solo il bimbo e la sua salute. Non sapeva se si fosse recata a Napoli dai suoi genitori ma sicuramente non voleva più vedere Alessandro. Sarebbe comunque tornata a Senago, dopo il nostro incontro, per parlare con lui e per lasciarlo». È quanto la donna ha raccontato, dicendo di aver incontrato Giulia, accoltellata poche ore dopo dal suo convivente.

L’ultimo tentativo di depistaggio

Dopo aver ucciso la compagna (che sapeva già da gennaio del tradimento), Impagnatiello ha continuato a mandare messaggi al suo cellulare, che lui stesso aveva fatto sparire in un tombino di un parcheggio in zona Comasina. Tra gli sms questo, inviato alle 7:43 del 31 maggio: «Siamo al quarto giorno oggi, finiscila con questa storia e batti un colpo, ti supplico». Circa 15 ore dopo, ormai messo alle strette da tracce ematiche evidenziate dal Luminol, avrebbe poi confessato di aver ucciso a coltellate Giulia e di averne abbandonato il corpo in un’intercapedine di via Monte Rosa, a meno di 700 metri da casa.