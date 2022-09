Giulia Torelli: «I vecchi non devono votare». Selvaggia Lucarelli la silura

«Perché i vecchi hanno diritto di voto? Lo hanno già esercitato nella loro lunghissima vita, ma ora basta! Non sanno niente di quello che sta succedendo e quello che sanno, lo vedono al tg. Ecco perché poi succedono queste cose!» così Giulia Torelli commenta l’esito delle elezioni 2022. L’influencer di Instragram non ha dubbi su chi sia stato, puntando il dito sugli anziani, definiti «vecchi» che a suo dire avrebbero votato abbastanza.

Giulia Torelli, il confronto con Selvaggia Lucarelli

A questo punto, Selvaggia Lucarelli decide di intervenire, prendendo spunto dalla storia di Instagram della Torelli. «Questa tizia, Giulia Torelli, molto amata dalla Milano della moda, celebrata da Vanity fair, ha 35 anni. Nella vita, lavoratrice indefessa, riorganizza gli armadi altrui per lavoro. Mi si strappa il cuore nel dirlo, ma questa è una parte rilevante della Milano che si sente pure di sinistra» ha commentato.

«Dai su Mrs Stachanov, accetta la sfida: vi sedete in poltrona tu e mio padre, 88 anni. Vediamo chi dei due sa qualcosa della vita, della storia, della politica. Ti aspetto a casa, così magari mi sistemi pure l’armadio che c’è il cambio stagione. E magari diglielo in faccia che ti provoca fastidio questa cosa che sia così attaccato alla vita e non abbia voglia di crepare. Fessa» ha concluso la giornalista.

L’applauso da volti noti

La Lucarelli incassa i commenti positivi e gli applausi, tra cui quelli di Elena Santarelli e Anna Pettinelli. «Lo hanno già esercitato nella loro lunghissima vita. Basta, basta votare, non sanno niente. Non hanno idea. Quello che sanno lo vedono al tg, non sanno cosa stanno facendo. I vecchi non devono fare niente tantomeno votare, devono stare in casa, fermi immobili con quelle mani. Sono completamente rincoglioniti (i vecchi ndr) con le mascherine sulla bocca! Non serve a niente non tenerla sul naso, eppure sono vivi lì attaccati alla vita. Basta la smetto prima che succeda un patatrac» aveva scritto la Torelli.

In effetti, il patatrac è arrivato in diretta social.