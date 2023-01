Giulia Stabile: età, biografia e fidanzato della ballerina di Amici

Giulia Stabile è stata la vincitrice di Amici 20 di Maria De Filippi, conquistando tutti per la sua incredibile bravura nella danza. Scopriamo tutto sulla ballerina, la sua vita privata, il fidanzato e la carriera della giovane.

Giulia Stabile: la carriera nel mondo della danza fino alla televisione

Giulia ha iniziato i primi passi nella danza all’età di 3 anni, proseguendo poi gli studi all’Accademia Buccellato Rossi in cui nel 2021 ha conseguito il diploma. La sua prima apparizione in televisione è avvenuta nel 2014, nel corpo di ballo del programma Ti lascio una canzone condotto da Antonella Clerici. In seguito ha partecipato alla ventesima edizione di Amici, da cui è uscita vincitrice – la prima, nella storia del programma, nella categoria ballo.

Maria De Filippi l’ha poi resa una ballerina professionista all’interno del format e, nel 2021, ha affiancato Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara nella conduzione di Tu Si Que Vales. Grazie alla vittoria al talent di Canale Cinque, Giulia Stabile ha avuto numerose occasioni per dimostrare le sue abilità come gli spettacoli Carla Fracci Mon Amour,Una voce per Padre Pio e One Dance di Roberto Bolle. Il 17 gennaio 2023 figura tra gli ospiti della seconda puntata di Boomerissima condotto da Alessia Marcuzzi.

Giulia stabile: vita privata e fidanzato

Oggi Giulia è una ragazza di vent’anni, ma quando vinse la ventesima edizione di Amici era appena diciottenne. Ed è proprio in quell’occasione che ha conosciuto il cantante Sangiovanni, che in seguito è diventato il suo fidanzato. Il giovane era già impegnato al momento della partecipazione al programma, mentre la ballerina era alle prese con la sua prima volta.

Ad ogni modo, sono riusciti a portare avanti la loro relazione nata sotto i riflettori che, come documentato sui social, continua ancora oggi. I due sono infatti molto affiatati pur molto impegnati nelle rispettive carriere.