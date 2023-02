Giulia Salemi, pace fatta con Pierpaolo Pretelli: «Merito di Alfonso»

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono riappacificati (anche) grazie all’intervento di Alfonso Signorini. Solo una settimana fa l’influencer, proprio nello studio del Grande Fratello Vip, aveva parlato di una crisi con il compagno che ora sembra appianata grazie allo zampino del conduttore che ha commentato: «Non stare insieme sarebbe come dare un calcio al destino».

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli di nuovo insieme

Durante la puntata di ieri sera del GF Vip, la Salemi ha così risposto alla domanda di Signorini sulla questione sentimentale: «Batte, il cuore batte. Padre Alfonso ha fatto il suo dovere». Il conduttore insomma avrebbe un grande merito sulla pace avvenuta fra i due. È stato lo stesso Signorini a dichiarare che «non stare insieme sarebbe come dare un calcio al destino. Siete belli, state insieme».

L’annuncio della crisi una settimana fa

Solo una settimana fa Giulia Salemi, sempre dallo studio del reality, si diceva in crisi con Pretelli: «Stiamo vivendo un momento di crisi come capita a diverse coppie di 30 anni, ma non ci sono di mezzo terze persone e non sono volati piatti». L’influencer che era apparsa provata dalla situazione aveva poi aggiunto: «Stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la nostra storia, mi auguro che questa cosa non accada». Poi l’annuncio di entrambi arrivato via Twitter, con il quale la coppia chiedeva che il pubblico rispettasse la loro privacy, per quanto possibile, in modo da poter affrontare, senza troppe pressioni, il momento di distacco.

I fan della coppia possono ora tirare un sospiro di sollievo perché sembra che tutto sia rientrato. Anche Pierpaolo Pretelli, intanto, ha voluto commentare la vicenda durante il “GF Vip Party” esprimendo gratitudine a Signorini. «Merito di Alfonso», ha dichiarato insieme a Soleil Sorge.