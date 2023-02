Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi, lui: “Ci sono delle priorità nella vita”

Nelle ultime ore, subito dopo le indiscrezioni sulla presunta crisi Ferragni-Fedez, si sono rincorse anche le voci in merito a quella tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Problemi di coppia confermati prima dalla stessa influencer e in tarda serata anche dal conduttore del GF Vip Party.

Le dichiarazioni di Giulia Salemi

Durante la diretta di lunedì 13 febbraio 2023 al GF Vip, Giulia Salemi non è riuscita a trattenere le lacrime: «Sarò sincera, stiamo vivendo un momento di crisi che può succedere a tante coppie di trent’anni. Ma non sono volati piatti, non ci sono stati tradimenti, non è in discussione l’amore. Stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la relazione, io spero di trovare una soluzione».

Giulia Salemi ha anche chiesto, per quanto possibile, di mantenere la privacy in questa situazione per i Prelemi (il loro nome di coppia) molto difficile: «So che siamo una coppia nata sotto le telecamere e quindi è difficile chiedere di avere privacy , ma spero che questo accada».

Le dichiarazioni di Pierpaolo Pretelli

Dal canto suo, Pierpaolo Pretelli, direttamente dalla diretta streaming del GF Vip Party, è stato molto più conciso e, con gli occhi lucidi, ha commentato ciò che aveva appena detto la compagna in studio: «Non c’entra nessuno, bisogna riflettere sulle priorità della vita, non dico altro. Ci sono delle priorità, tra lavoro e tutto, non voglio dire altro».

Entrambi sono d’accordo su una cosa: chiedere a tutti, telespettatori e chi vorrà indagare sul loro rapporto, di permettere loro di farlo in privato, non sotto i riflettori, nonostante i Prelemi siano nati proprio dentro la casa del GF Vip 5.

Di recente, Giulia e Pierpaolo erano stati ospiti al programma di Silvia Toffanin, Verissimo, e anche in quell’occasione avevano parlato dei progetti per il futuro. In merito alle nozze, però, entrambi non avevano preannunciato nulla. Quello che gli si può augurare è che continuino la loro convivenza nella nuova casa di Roma, acquistata da poco.