Giulia Mizzoni, dal giornalismo alla passione per la boxe: chi è il volto di Amazon Prime Video

La giornalista Giulia Mizzoni, 37enne volto di Amazon Prime Video, si gode un vero e proprio momento d’oro. Dopo 3 anni a Dazn in giro per l’Italia, il passaggio alla piattaforma streaming che trasmette la migliore partita del mercoledì di Champions League le ha permesso di fare un ulteriore salto di qualità. Apprezzatissima dai tifosi e dai telespettatori, vanta una lunga e ricca carriera nonostante la giovane età.

Chi è Giulia Mizzoni

La 37enne Giulia Mizzoni, infatti, ha iniziato a lavorare nel mondo del giornalismo seguendo le squadre giovanili nei campo sportivi del Lazio, dove ha lavorato anche per alcune radio romane. A lanciarla nel mondo delle tv, però, è Dahlia TV, trampolino di lancio che le ha permesso poi di raggiungere Sky Sport e Fox Sport. Da lì l’arrivo su Dazn, piattaforma per cui ha seguito il campionato in ogni parte d’Italia. Ci ha lavorato per tre anni, fino al termine della stagione 2020/2021. E poi Amazon Prime Video, rivestendo un ruolo cruciale e diventando, di fatto, il volto dello sport sulla piattaforma. Ha un figlio di nome Pietro, che ha 6 anni, nato della relazione con il compagno Francesco Giuseppe Di Stefano, che invece lavora nell’ambito della ristorazione.

Giulia Mizzoni e la passione per la boxe

Tra le passioni principali della giornalista c’è quella per la boxe e per gli allenamenti. Lei stessa lo racconta sulle pagine di Gazzetta.it: «Ho bisogno di uno sport che non mi annoi, l’ho praticato anche dieci anni fa ma poi avevo interrotto. È uno sport dove devi far funzionare bene la testa, devi avere coordinazione (che io non ho, e in questo mi ha migliorato tanto) ed è anche uno sfogo. Mi piace anche vederla in tv e con la mia maestra stiamo facendo un lavoro unico: lei ti insegna a tirare di boxe, non a picchiare, e questo fa tutta la differenza del mondo». Agli allenamenti, almeno 3 volte a settimana, aggiunge la passione per la cucina, per il buon vino e per le tisane, che preferisce al caffè. E poi quella per gli animali: ha due cani e due gatti.