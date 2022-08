Giulia e Alessia Pisanu, chi erano le due sorelle travolte dal treno a Riccione

Chi erano Giulia e Alessia Pisanu? Le due sorelle di 17 e 15 anni vivevano a Madonna di Castenaso, comune in provincia di Bologna. All’alba del 31 luglio hanno tragicamente perso la vita, travolte da un treno che stava attraversando la stazione di Riccione.

Chi erano Giulia e Alessia Pisanu?

Giulia e Alessia Pisanu erano due sorelle rispettivamente di 17 e 15 anni. Vivevano a Madonna di Castenaso, comune in provincia di Bologna, dove il padre ha un’azienda di traslochi. Il 31 luglio, alle 6.30 del mattino, si trovavano alla stazione del treno di Riccione. Al proprietario del bar della fermata del treno le due ragazze sono sembrate in stato confusionale, e con loro ha proprio scambiato alcune battute. Una delle sorelle aveva gli stivali in mano e asseriva che le era stato rubato il cellulare. “Stavo caricando il distributore delle bibite, erano circa le 6.30, quando mi si è avvicinata una bellissima ragazza vestita di nero per chiedermi qualcosa, ma ho subito capito che non era in sé“, ha riferito l’uomo. “Mi ha detto che non aveva soldi e che le avevano rubato il telefonino, all’improvviso si sono dirette al binario 2 dove era fermo il treno per Ancona”.

Vedendole oltrepassare la linea gialla il proprietario del bar insieme agli altri presenti in stazione avrebbe urlato loro di non attraversare i binari. “Poi ho sentito il fischio fortissimo del treno – ha proseguito l’uomo – e una botta tremenda. Poi non ho capito più nulla, tutti urlavano”. Il treno Freccia alta velocità 9802 partito da Pescara e diretto a Milano le ha travolte e uccise sul colpo. Il macchinista non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto.

Le indagini

Non è chiaro cosa sia accaduto nelle ore precedenti all’incidente al quale hanno assistito diversi testimoni che gli inquirenti hanno ascoltato alla ricerca di elementi utili a chiarire perché le due sorelle abbiano attraversato i binari. Il padre delle ragazze era arrivato insieme al fratello a Madonna di Castenaso nel pomeriggio. Anche lui verrà interrogato per ricostruire la dinamica del drammatico incidente.

“Ci è arrivata la conferma che non avremmo mai voluto. Le due giovani sorelle travolte da un treno a Riccione sono, purtroppo, nostre concittadine. Siamo senza parole davanti a questa tragedia cosi difficile da capire e da accettare e proviamo un dolore incolmabile”, ha scritto il Comune di Castenaso guidato dal sindaco Carlo Gubellini. “È un grande dolore per tutta la comunità. L’intera comunità di Castenaso si stringe attorno ai genitori, ai familiari, agli amici: Giulia e Alessia, che la terra vi sia lieve. Siete volate via troppo presto”.