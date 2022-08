Giulia e Alessia, il papà: “Quanto fango su di me, io non porto rancore”

Vittorio Pisanu è il papà di Giulia e Alessia, le due sorelle travolte e uccise da un treno alla stazione di Riccione. Le ragazze, di 17 e 15 anni, l’ultima domenica di luglio stavano tornado a casa da una serata in discoteca, poi la tragedia. Oggi Vittorio Pisanu ha affidato una lettera a Repubblica, in cui confessa tutta la sua sofferenza

Il padre di Giulia e Alessia: “Non porto rancore”

Vittorio Pisanu, il papà di Giulia e Alessia, ha scritto una lettera riportata da Repubblica. «Non porto rancore rispetto all’inconsulto vociare che si è scatenato all’indomani della tragedia che mi ha colpito. Voglio, al contrario, che le mie bimbe non siano morte invano, che questa disgrazia porti a qualcosa di buono, a un bene assoluto. Per tutti».

«Vivo la sofferenza confortato moralmente e spiritualmente dalle tante persone che quotidianamente hanno inondato me e la mia casa di un’umanità e dolcezza che va oltre misura e immaginazione», ha continuato. «Vivo la sofferenza per l’immane tragedia che ha colpito la mia famiglia, e la consapevolezza del nuovo inizio che mi attende, nel fervido desiderio di provare a trasformare l’ingiusto evento in bene assoluto».

«Non c’è stato un giorno in cui non le abbia accompagnate e riprese da scuola, almeno questo mi rimarrà per sempre, quello che ho vissuto con loro». E vissuto per loro, soprattutto da quando si era separato, «non volevo che soffrissero. Andavo sempre a prenderle, tutte quante, prendevo un albergo se necessario quando andavano a ballare in Riviera».

«Ringrazio tutte le persone che hanno espresso un pensiero per me e la mia famiglia. Tutti indistintamente». E a chi ha invece espresso un pensiero con troppa leggerezza, sul suo conto, dice: «Sono convinto che ognuno di loro possa trarre insegnamento per la vita che verrà. Perché le bimbe, le mie bimbe, le nostre bimbe, i nostri angeli, non siano arrivati in cielo invano».