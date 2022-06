Giulia De Lellis di nuovo positiva al Covid: “Ho vissuto le ore peggiori della mia vita”

Giulia De Lellis ha annunciato di essere risultata positiva al Covid per la seconda volta. Abituata ad aggiornare i social network molte volte al giorno e assente su Instagram per quasi una giornata, ha affermato di aver contratto l’infezione in forma aggressiva.

Giulia De Lellis positiva al Covid

I seguaci dell’ex concorrente di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip non immaginavano che potesse essere questo il motivo del suo silenzio social, interrotto da una Instagram Story con cui l’influencer rendeva nota la positività. Queste le parole che ha scritto a corredo di un’immagine raffigurante il suo pranzo, consistente in alcuni crostini conditi con olio: “Credo di aver passato le ultime 24 ore peggiori della mia vita. Ho preso il Covid in una forma che non avrei mai immaginato, molto aggressiva. Spero di sentirmi sempre meglio”.

Giulia si è limitata a scrivere di essere sintomatica senza specificare se ha accusato febbre, tosse, mal di gola, malessere o dolori muscolari né spiegare in quale circostanza è entrata a contatto con il virus. Probabilmente racconterà tutto quando si sentirà meglio e tutti i suoi seguaci le stanno ora augurando di riprendersi e rimettersi presto. Nessun aggiornamento invece dal profilo Instagram del fidanzato Carlo Gussalli Beretta, con l’ultima storia che risale a quasi un giorno prima.

Giulia De Lellis positiva al Covid: è la seconda volta

Non è la prima volta che l’influencer risulta positiva al Covid. Già a gennaio 2022 aveva annunciato di averlo preso e di aver scoperto dell’avvenuto contagio dopo aver fatto un tampone molecolare per rientrare a lavoro. “Nonostante io avessi fatto 38394849 rapidi, al primo molecolare fatto per sicurezza prima di tornare a lavorare sono risultata positiva. Vi lascio immaginare il mio stato” aveva scritto pochi giorni prima del suo compleanno. Ora, a distanza di cinque mesi, l’infezione si è ripresentata in maniera più aggressiva.