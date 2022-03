Giulia Bevilacqua, chi sono marito e film dell’attrice e regista teatrale

Attrice, scrittrice e regista teatrale, Giulia Bevilacqua è un volto noto delle fiction italiane, tra le ultime delle quali vi è Più forti del destino (2022): vediamo chi è, quali sono state le tappe più significative della sua carriera e chi sono suo marito e i suoi figli.

Chi è Giulia Bevilacqua

Dopo aver studiato recitazione presso il Teatro Training Studio ed essersi diplomata alla Scuola nazionale di cinema, ha girato alcuni videoclip, tra cui uno con i Bon Jovi e con Federico Zampaglione dei Tiromancino, nonché diversi cortometraggi. Il suo debutto in televisione è avvenuto nel 2003 all’interno della terza stagione di Un medico in famiglia, dopodiché ha recitato in altre fiction Rai come Don Matteo Don Bosco e Una famiglia in giallo e Mediaset tra cui Grandi domani e Distretto di Polizia.

Nel 2007 è apparsa per la prima volta sugli schermi cinematografici come co-protagonista dei film Cardiofitness e L’ora di punta, mentre negli anni successivi ha recitato in pellicole del calibro di 100 metri dal paradiso, Tutta colpa di Freud, Natale col boss e C’era una volta il crimine e in serie come Nero Wolfe, Fuoriclasse, Cops – Una banda di poliziotti e Ritorno al crimine.

Giulia Bevilacqua: marito e figli

L’attrice è legata sentimentalmente a Nicola Capodanno, giornalista che ha spostato nel 2017 a Positano. I due si sono conosciuti ad un party di Natale della maison Fendi e per lei fu amore a prima vista. “È stato come in un film, lui è stato il mio unico colpo di fulmine. Non mi era mai successo prima, ci siamo seduti sulla stessa sedia ed è bastato il primo sguardo”, ha raccontato durante un’intervista a Verissimo. Dal loro matrimonio sono nati due figli, una bimba di nome Vittoria (2018) e un bimbo di nome Edoardo (2020).

Prima di conoscere l’uomo della sua vita, Giulia è stata fidanzata con Simone Corrente, suo collega in Distretto di Polizia.