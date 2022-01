Una giudice afroamericana potrebbe presto ottenere un seggio alla Corte Suprema Usa. Sarebbe la prima volta nella storia. Il pensionamento del progressista Stephen Breyer, il più anziano tra i 9 giudici della Corte Suprema, offre al presidente Joe Biden l’occasione per inserire nell’organo più importante della magistratura statunitense, come aveva promesso, la prima donna afroamericana. Da Ketanji Brown Jackson a Sherrilyn Ifill, sono sette le candidate che potrebbero sostituire l’83enne, segnando un evento di portata storica.

JUST IN – U.S. Supreme Court Justice Stephen Breyer to retire (NBC) pic.twitter.com/jGKkRX0pl3 — Disclose.tv (@disclosetv) January 26, 2022

Le cinque donne afroamericane che potrebbero subentrare a Stephen Breyer

Ketanji Brown Jackson

Nata a Washington e cresciuta a Miami, Ketanji Brown Jackson vanta un curriculum che potrebbe farla arrivare sul gradino più alto del podio. Al momento, ricopre il ruolo di giudice di circoscrizione per il distretto di Columbia nella Corte d’Appello. L’incarico, assunto a giugno 2021 in sostituzione del procuratore generale Merrick Garland, è considerato dagli addetti ai lavori il trampolino di lancio ideale per approdare alla Corte Suprema. Ma non è tutto. Prima ancora, la 51enne, laureata ad Harvard a pieni voti, ha ricoperto la carica di vicepresidente della United States Sentencing Commission (responsabile della definizione delle linee guida sulla condanna per i tribunali federali) dal 2010 al 2014, quadriennio che ha visto la drastica riduzione delle pene per diversi reati di droga.

Supreme Court Justice Ketanji Brown Jackson. I'm telling you. Harvard Law, clerked for Breyer, 9 years as a federal district judge in DC, and just 7 months ago she sailed to the DC Circuit. (all 50 Democrats + Collins, Murkowski, and Graham voted to confirm) pic.twitter.com/IlNR75mmg8 — Chester A. Arthur (@ZacAKAMadu) January 26, 2022

Leondra Kruger

Originaria di Los Angeles, Leondra Kruger è un giudice associato della Corte Suprema di California e, sotto l’amministrazione Obama, è stata viceprocuratore generale. Definita dal magistrato Elena Kagan «uno dei migliori difensori del Dipartimento di Giustizia del Paese», ha all’attivo ben 12 casi dibattuti davanti alla Corte Suprema, fattore che potrebbe decisamente giocare a suo favore nella corsa alla toga.

Potential Biden #SCOTUS pick Leondra Kruger's moderate approach might help her win confirmation in a Senate if Biden chooses her to replace Breyer. Kruger would be the first Black woman to serve on the top judicial body. Here's more about Kruger: https://t.co/i9RKCrY1ae pic.twitter.com/fGHV9ZBWg8 — Reuters Legal (@ReutersLegal) January 26, 2022

J Michelle Childs

Attualmente giudice del tribunale distrettuale per il circuito della Carolina del Sud (venne scelta da Barack Obama nel 2009), J Michelle Childs ha buone chance di ricoprire l’incarico. Prima donna di colore a diventare partner di Nexsen Pruet, uno dei più noti studi legali del Paese, e tra le maggiori esperte di diritto del lavoro, nonché membro del comitato che si è occupato della compilazione del Restatement of the Law Third: Employment Law (parte della serie di trattati di riforma della legge americana) e vicedirettore del Dipartimento del Lavoro della Carolina del Sud, a febbraio 2021 ha ottenuto un seggio in Columbia alla Corte d’Appello. A supportare con decisione la sua candidatura il deputato Jim Clyburn, stretto alleato del presidente: «È la persona perfetta per l’incarico, l’aggiunta ideale alla Corte suprema, vista la sua expertise».

'Judge J. Michelle Childs is a front-runner to fill the soon-to-be-vacant spot on the Supreme Court.' pic.twitter.com/5iS5fGh2Je — Kursad Turksen (@kursadturksen) January 27, 2022

Wilhelmina Wright

Particolarmente apprezzata dalla senatrice Amy Klobuchar, la 58enne Wilhelmina Wright è la prima afroamericana a diventare giudice del tribunale distrettuale in Minnesota. Sostenitrice di un diritto fatto di equità, imparzialità e integrità, si batte in nome del valore della diversità nel sistema giudiziario americano: «Credo che la totale assenza di giudici di sesso femminile o di colore rischi di mettere in discussione la fiducia che il pubblico ripone nella magistratura».

Judge Wilhelmina Wright is the 1st Black woman to serve as Associate Justice, Minnesota Supreme Court. pic.twitter.com/IsGJNc5wRV — Amana V. Arrington (@AmanaVArrington) March 12, 2016

Eunice Lee

Giudice della Corte d’Appello del secondo circuito da Agosto 2021, la 52enne Eunice Lee vanta una lunga gavetta nell’ufficio del difensore d’appello di New York, dove ha lavorato dal 1998 fino al 2019, quando è diventata assistente difensore pubblico federale.

Candace Jackson-Akiwumi

Come alcune delle sue colleghe, anche Candace Jackson-Akiwumi detiene un primato. Si tratta, infatti, del primo giudice della Corte d’Appello del settimo circuito che ha un passato come difensore pubblico federale. Insediatasi a luglio 2021, ha lavorato nel programma federale di difesa del distretto nord dell’Illinois dal 2010 al 2020 in rappresentanza di persone indigenti accusate di crimini federali. Per un anno, tra 2020 e 2021, è stata anche partner di Zuckerman Spaeder, studio nel quale si è occupata di contenziosi civili e processi penali ai danni dei colletti bianchi.

BREAKING: The United States Senate has just voted 53-40 to confirm Candace Jackson-Akiwumi to serve on the Court of Appeals for the Seventh Circuit. She is the 2nd Black woman to ever serve on that Court and the only person of color on it today. pic.twitter.com/n9BwAB6S5b — Legal Defense Fund (@NAACP_LDF) June 24, 2021

Sherrilyn Ifill

A chiudere la rosa di candidate, Sherrilyn Ifill, presidentessa e consigliere delegato del Legal Defense and Educational Fund, una delle sezioni della National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), tra le più influenti associazioni per la tutela dei diritti civili negli Stati Uniti. Docente di procedura civile e diritto costituzionale per oltre un ventennio, la 59enne newyorchese è stata membro dell’American Civil Liberties Union, ong simile alla NAACP e ha operato in diverse cliniche legali, tra cui una delle prime a occuparsi del reinserimento degli ex detenuti. Un cursus honorum che le è valso, nel 2021, un posto nel ranking dei 100 personaggi più influenti secondo Time.