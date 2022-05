Giubileo di Platino, gadget e menù per festeggiare la regina Elisabetta

Dai gadget al merchandising da collezione, fino a ricette create ad hoc. Il Giubileo di Platino, per il Regno Unito, non è soltanto un evento per celebrare i 70 anni al potere di una sovrana che ha fatto e continua a fare la storia ma anche l’occasione perfetta per dare una spinta agli affari e ai piccoli e grandi business che, dopo la pandemia, hanno bisogno di ritornare in pista.

Porcellane da collezione, il souvenir del Giubileo più richiesto

Tra le aziende che si stanno preparando alla grande festa – che avrà il suo culmine con il Trooping the Colour del 2 giugno – c’è anche la fabbrica di porcellane Halcyon Days di Stoke-on-Trent che, da qualche mese a questa parte, ha assunto personale in più per smaltire con rapidità tutti gli ordini accumulati. Non si tratta di un’impresa comune: è, infatti, una delle 14 società sparse per il mondo selezionate per offrire beni e servizi alla Corona in virtù di ben tre Royal Warrant of Appointment (quello della Regina, quello del Duca di Edimburgo e quello del Principe di Galles), onorificenze che ne certificano lo status di fornitore della famiglia reale britannica. Per questo, in virtù del prestigio del brand, si prevede che buona parte dei memorabilia su cui gli artisti stanno lavorando finiranno nelle credenze dei collezionisti: dai piatti decorati con un mix di colori a olio e oro 22 carati, venduti al prezzo di 150 sterline l’uno, all’articolo più costoso, un carillon da 1950 sterline, fino al più economico, una tazza da 29 sterline.

Prodotti che, indipendentemente dal prezzo, sono andati a ruba ancora prima di arrivare nei negozi. «La domanda è stata incredibilmente alta», ha spiegato alla BBC la dirigente Pamela Harper, «abbiamo lanciato due collezioni e, in men che non si dica, sono andate sold out». Per loro però, al di là dell’aspetto puramente economico, il Giubileo è anche un modo per accendere i riflettori sull’artigianato artistico, un tesoro prezioso da salvaguardare: «Buona parte del nostro interesse si focalizza proprio su questo, far sì che abilità del genere, oggi così rare, non muoiano». Oltre all’ottimo feedback del pubblico, la collezione ha ottenuto anche il placet della Regina Elisabetta.

Bandiere a profusione

Secondo gli esperti del Centre for Retail Research, dal 2 al 5 giugno il popolo britannico spenderà oltre 408 milioni di sterline per il Giubileo, di cui 281 milioni solo in souvenir. Tra quelli più gettonati le bandierine. Un dato che rincuora il Flying Colours Flagmakers, una bottega artigiana di Knaresborough che, in questi giorni, ha accumulato un numero spropositato di ordini. «Al momento non riusciamo a gestirli. Arrivano richieste da internet, c’è gente che chiama o si presenta di persona per fare acquisti», ha raccontato il proprietario Andy Ormrod, che è stato costretto a chiedere al suo staff di estendere i normali turni di lavoro per barcamenarsi tra clienti e consegne.

Vino, panini e biscotti: anche il cibo indossa l’abito della festa

Ovviamente, non può esserci festa senza cibo. E ancor più, prelibatezze a tema, pensate appositamente per una ricorrenza così importante. Al pari del settore dell’artigianato, infatti, anche quello alimentare ha colto la palla al balzo per provare a rimpolpare i fatturati. Ecco, dunque, che marchi celebri hanno deciso di lanciare edizioni limitate e acquistabili solo nel weekend di festa per attirare l’attenzione di cittadini, turisti e di chiunque voglia celebrare a modo suo la monarca più longeva in assoluto con piccoli banchetti casalinghi. Heinz, ad esempio, è stata la prima a proporre, ad aprile, due salse inedite. Partendo da due cult del catalogo, l’HP Sauce e la Salad Cream, l’azienda ne ha trasformato il nome in HM Sauce e Heinz Salad Queen, cambiandone anche le confezioni. O, ancora, KFC ha messo a punto un nuovo panino, il Coronation Chicken Tower Burger, disponibile dal 30 maggio al 5 giugno, in 11 monomarca sparsi per il territorio, tra cui quelli di Belfast, Edimburgo, Birmingham, South Kensington e Windsor.

Per chi, invece, volesse lanciarsi sulla pizza, le catene Franco Manca e Pizza Hut metteranno a disposizione dei clienti due pacchetti da leccarsi i baffi: sempre dal 2 al 5 giugno, il primo aggiungerà tre pizze speciali al menu (Jubilee Meat Special, con salsiccia, funghi, mozzarella, formaggio stilton e zucca speziata; Jubilee Veg Special, con pomodori, cipolla caramellata, funghi, mozzarella e pesto e Jubilee Vegan Special con patate arrosto, cipolle, pomodori, olive, formaggio vegano, menta e capperi) e, in abbinamento, un bicchiere di prosecco fresco. Il secondo, invece, riproporrà la sua nota Crown Crust Pizza, con una crosta a forma di diadema e una tripla dose di formaggio.

In un repertorio già così ricco, non possono mancare i kit da scampagnata e i dolci. Per i cestini, c’è l’imbarazzo della scelta: Asda ha creato una box con una selezione di raffinate leccornie reali come il salmone affumicato, le fragole, il tè Earl Gray e i biscotti a forma di corona, mentre sul sito di Gail’s Bakery è possibile prenotare, da qualche giorno, un paniere da 57 sterline che include deliziose insalate, pane alle olive, cheddar, salame, profumate madeleines, börek al formaggio e burro al naturale.

If Winter is a season for nourishment and deep, warm comforts, then summer is surely one of celebration and abundance. This season, we will be celebrating good food, made to be enjoyed in the great outdoors. We hope you join us. Now baking in your local bakery. pic.twitter.com/bBMjJHtPmz — GAIL's Bakery (@GAILsBakery) May 26, 2022

I palati più golosi, invece, potranno gustare la torta a forma di corgi di Morrison, un omaggio alla razza canina prediletta da Elisabetta, le ciambelle mochi di Japan Centre (un ibrido tra la ricetta tradizionale e i dolciumi giapponesi a base di riso) decorate coi colori della bandiera del Regno Unito, i cupcake alla vaniglia e al cioccolato di Lola’s e gli shortbread al burro di Walker che, per la manifestazione, li ha racchiusi in una confezione speciale, che farà gola ai royal watcher più incalliti. Infine, per i drink, rivolgersi a Lambrini che, da metà maggio, ha riempito gli scaffali dei supermercati e il suo e-commerce di bottiglie di LamQueeni, una variante rebrandizzata del suo vino.