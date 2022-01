La Regina Elisabetta verso il Giubileo di Platino: il calendario dei festeggiamenti

Per la Regina Elisabetta, quello appena iniziato non sarà un anno come tutti gli altri. Il 6 febbraio 2022, infatti, la sovrana festeggerà il Giubileo di Platino, in onore dei suoi 70 anni sul trono. Un anniversario senza precedenti, che la farà entrare negli annali come la monarca britannica più duratura e il capo di Stato donna più longevo nella storia.

Una miriade di eventi per il Giubileo di Platino

Per celebrare una ricorrenza così importante non soltanto per la protagonista ma per l’intero Paese, è stato già programmato un ricco calendario di eventi che, spalmati nel corso dell’anno, culmineranno in un fine settimana festivo di ben 4 giorni, da giovedì 2 giugno a sabato 5 giugno, soprannominato ‘il weekend del Giubileo’. La festa, la prima importante celebrazione senza il Principe Filippo, scomparso nel 2021, includerà manifestazioni pubbliche, attività comunitarie e momenti di riflessione sul lungo cursus honorum di Elisabetta. Ma non solo. Ad aggiungersi a un cartellone già piuttosto ricco, anche una serie di iniziative a tema organizzate a Sandrigham House e al Castello di Balmoral, due delle residenze della festeggiata che ospiteranno mostre fotografiche e retrospettive. Tra gli appuntamenti più attesi spiccano la colorata parata delle Guardie Irlandesi, prevista per il 2 giugno, e la gara del cosiddetto ‘Platinum Pudding’, una competizione nazionale che punta a premiare il miglior dolce dedicato alla regina. Non ci sono regole particolarmente stringenti per prendere parte al concorso: basta essere residenti nel Regno Unito e aver compiuto almeno otto anni. I partecipanti saranno invitati a presentare i loro dessert e chi riuscirà a ottenere un posto in finale verrà giudicato da una commissione di esperti formata dalla famosa pasticciera Mary Berry, dal capo cuoco di Buckingham Palace Mark Flanagan e dalla chef Monica Galetti, titolare di Mere, uno dei ristoranti più celebri di Londra. Il vincitore, oltre all’onore di un premio così importante, avrà modo di condividere col pubblico la sua ricetta.

Tra concerti, festival e cortei

Non mancherà, ovviamente, l’intrattenimento. La Bbc, infatti, sta già lavorando all’allestimento di un concerto live, Bbc Platinum Party at the Palace, che vedrà salire sul palcoscenico alcuni dei volti più noti del mondo della musica e dello spettacolo. Oltre a deliziare i telespettatori con straordinarie esibizioni inedite, ricorderanno alcuni dei momenti più significativi del regno di Elisabetta. Una cerimonia che si ripeterà, ancora più in grande, nel ‘Corteo del Giubileo di Platino’, un vero e proprio festival durante il quale ballerini, musicisti, volontari, lavoratori dei servizi essenziali e militari proveranno a omaggiare la storia della sovrana attraverso il loro talento. Londra farà, dunque, da sfondo a performance di street art, teatro, musica, arte circense e tecnologia visiva che, programmate per l’ultimo giorno del weekend, segneranno la fine della commemorazione. E saranno precedute da una marcia che, coinvolgendo 200 bandiere di seta, si muoverà lungo il Mall, l’ampio viale che porta direttamente al palazzo reale. Quasi come se fosse un inarrestabile «fiume di speranza». A decorare i vessilli le creazioni degli studenti e delle studentesse delle varie scuole della città che, attraverso disegni, collage e rappresentazioni grafiche, potranno far sentire la loro voce sulla questione ambientale e sull’idea di futuro che immaginano per il Pianeta.

Non solo Londra

La kermesse, ovviamente, non riguarderà soltanto la City. Giovedì 2 giugno, oltre 1500 città e villaggi sparsi nel Regno Unito e nei territori vicini accenderanno un cero in onore del Giubileo. Un gesto al quale si uniranno anche diverse capitali dei paesi del Commonwealth. E numerosi saranno i banchetti luculliani organizzati in tutta la Gran Bretagna, sull’esempio dei pranzi ideati dal Cornwall Eden Project, rinomato complesso turistico e fiore all’occhiello della Cornovaglia. Da non dimenticare, infine, il progetto Queens Green Canopy: per l’occasione, chi vorrà potrà piantare un albero, offrendo un contributo importante alle operazioni di rimboschimento avviate dalla monarchia. Oltre che un ricordo più o meno eterno di un avvenimento indimenticabile.