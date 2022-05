Giubileo di Platino Elisabetta II, la line up del concerto: ci sono i Queen e Bocelli

Continuano i preparativi per il Giubileo di Platino di Elisabetta II. Per i 70 anni sul trono, dal 2 al 5 giugno il Regno Unito si unirà attorno alla sua regina in quattro giorni di festeggiamenti con ospiti illustri. Sabato 4 sarà la volta di un concerto che vedrà esibirsi le maggiori stelle della musica britannica e internazionale, tra cui i Queen, Diana Ross e il nostro Andrea Bocelli. All’evento di due ore e mezza saranno ammesse 22 mila persone, ma chi resterà fuori potrà seguirlo in diretta su Bbc One.

Giubileo di Platino, ecco la scaletta degli artisti che canteranno per Elisabetta II

Ad aprire il concerto saranno i Queen, con il chitarrista Brian May che tornerà dopo aver suonato nel 2002 al Giubileo d’Oro. Vent’anni fa, l’artista si esibì sul tetto di Buckingham Palace e, per superarsi, stavolta ha promesso qualcosa di meglio. «C’è stato un momento in cui mi sono chiesto cosa potessi fare di più», ha detto alla Bbc. «Bene, vedrete!». Con lui ci saranno anche il batterista storico della band Roger Taylor e Adam Lambert, giovane di Indianapolis che dal 2012 ha preso il testimone del compianto Freddie Mercury. La chiusura dello show sarà invece nelle mani di Diana Ross, cantante soul di Detroit ed ex membro delle Supremes. «È per me una gioia e un onore poter cantare in un’occasione così importante», ha dichiarato l’artista.

Tra i Queen e Ross è prevista una line up che metterà insieme il meglio della musica internazionale con una grande varietà di generi. Canteranno infatti i Duran Duran, Sir Rod Stewart e Alicia Keys. E ancora, spazio per la giovane artista Mabel, il compositore Hans Zimmer e Sam Ryder, portabandiera del Regno Unito al recente Eurovision Song Contest di Torino. In scaletta per il Giubileo anche Andrea Bocelli, Craig David, Celeste, Ella Eyre, Elbow, Jax Jones, Sigala e Nile Rogers. Parteciperà anche Sir Elton John, anche se la sua esibizione sarà preregistrata dato che il 4 giugno sarà sul palco di San Siro a Milano.

Non solo musica, fra gli invitati anche sportivi, attori e personaggi tv

L’evento del 4 giugno per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II non si focalizzerà solo sulla musica. L’obiettivo è infatti, come riporta la Bbc, «ruotare attorno a temi globali nati o sviluppatisi durante l’intero regno di Sua Maestà». Per questo, sono attesi sul palco il divulgatore scientifico Sir David Attenborough, la tennista Emma Raducanu e l’ex star del calcio David Beckham. Spazio anche alle celebrità del cinema come Stephen Fry e Julie Andrews, che la stessa Regina Elisabetta II nominò Dama di Commenda dell’Ordine dell’Impero Britannico nel 2000. Non mancheranno poi i compositori Andrew Lloyd Webber e Lin-Manuel Miranda oltre al cast teatrali di The Phantom of the Opera, Hamilton, Il re leone, Six e Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat.

Per quanto riguarda il pubblico, all’evento live potranno partecipare 22 mila persone, di cui 10 mila hanno ottenuto il biglietto tramite un’estrazione pubblica. Più di 7500 tagliandi invece saranno destinati a membri delle forze armate, volontari ed enti di beneficenza. Il concerto a Buckingham Palace sarà poi fulcro di una serie di eventi e celebrazioni per il Giubileo di Platino che coinvolgeranno l’intera Londra in un weekend di festa. Le strade della City ospiteranno un lungo corteo con esibizioni di Ed Sheeran e Sir Cliff Richard.